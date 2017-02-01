Sancaktepe’de vatandaşlar tapularına kavuştu

Sancaktepe Belediyesi, ilçede tapu sorunu olan ve yapılan girişimlerle sorunları çözülen 158 kişiye düzenlenen törenle tapularını verdi.

2009’dan bu yana imar problemini çözen Sancaktepe Belediyesi, 158 vatandaşa belediye tapusu, 46 vatandaşa da milli emlak hazine arsasının devrini yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde gerçekleşen törene; Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile tapu sahipleri katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, “2009 itibariyle bölgemizde imar problemleri vardı. Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesi imarları iptal olmuştu mahkeme kararıyla. Samandıra mülkü idaresiz kalmıştı. Son bir yıl öncesinde imar vardı. Göreve geldik en önemli işimiz şehirleşme adına mülkiyet problemlerinin çözümü ve imarların yeniden açılmasıydı. 5 aylık bir süre içerisinde Cumhuriyet tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilk kez yaşanan bir şey 5 aylık zaman içerisinde ilçemizin Paşaköy hariç tamamının planlarını çıkardık, meclislerden geçti. Ve geçen yıl olduğu gibi son 5 yılda Anadolu Yakası’nda en fazla inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Geçen yıl 2023 parsele inşaat ruhsatı vermişiz. Bugün vatandaşımıza belediye parseli olarak 75 parsel veriyoruz. 158 vatandaşımıza belediye tapusu vereceğiz. 46 vatandaşımıza da milli emlak hazine arsasının devrini yapacağız” dedi.

Emek Mahallesi’ndeki hastanenin bittiğini belirten Erdem, “Tıbbi cihazları alındı, yerleşti. Sadece şu anda doktor ve hemşire beklentimiz var” şeklinde konuştu.