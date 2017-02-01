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İstanbul’da kaçak zümrüt operasyonu:4 gözaltı
İstanbul’da kaçak zümrüt operasyonu:4 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan zümrüt ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen değerli taşların satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine takip başlattı. Yapılan takipler sonucu değerli taşları satan şüphelinin, alıcılarla randevulaştıkları adres belirlendi. Çalışma üzerine harekete geçen ekipler, geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, zümrütleri satışa çıkaran M.Ç. isimli şüpheli ile birlikte, S.A, A.A ve İran uyruklu F.Y isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 487 gram zümrüt ile birlikte, 460 adet Venezuella Cien Bolivares ibareli para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

📆 17 Şubat 2017 Cuma 10:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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