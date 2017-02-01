Ahmet Şimşek’te Yetenekler Sergilendi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin sene başından beri yaptığı çalışmalardan oluşan resim sergisi açıldı. Serginin açılışını Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek gerçekleştirdi.

“Atatürk’ün izinden yürüyorsunuz.”

Serginin açılışında bir konuşma yapan Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek şunları söyledi; ”Sevgili gençler, sizlerle iftihar ediyorum. Çünkü, sanatınızı gösterdiniz. Bir milletin esaslarında sanat olmazsa olmaz, damarları kopmuş demektir. Yüce Atatürk; ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ diyordu ve sanata çok önem veriyordu. Şimdi siz eğitiminizle, yeteneklerinizle bu güzel eserleri meydana getirdiniz. Belki siz işin içinde olduğunuz için farkında olamayabilirsiniz, ya da takdir etmeyebilirsiniz fakat şunu bilin ki, yaptığınız yetenek isteyen bu iş her şeyin üzerindedir. Sizinle ne kadar iftihar etsek azdır. Sevgili gençler, sanata değer veren Atatürk’ün izinden yürüyorsunuz. Yüzünüz batıya, medeniyete ve insanlığa dönüktür. Bu nedenle sanat üstündür ve üstünlüğünü koruyacaktır. Emeklerinizle, göz nurunuzla yaptığınız bu güzel eserleri görmekten gurur duyuyor ve sizleri bağrımıza basıyoruz.”

“Öğrencilerimi kutluyorum.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin de sergiyle ilgili açıklamasında, “Çok güzel bir sergi açtık. Sanatsal çalışmalar öğrencilerin yaratıcılıklarını, girişimcilik özelliklerini pekiştirmektedir ve diğer derslerdeki akademik başarılarını pozitif yönde etkilemektedir. Yetenek Akademisi projemiz öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. Burada gördüğünüz eserler de bunun göstergesidir. Öğrencilerimi kutluyorum.” dedi.

“Bu yıl soyut resim çalışıyoruz.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Dersim Kılıç ise şunları söyledi; “Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak sanat tarihinde yeri olan soyut resim çalışmalarına da başladık. Derslerimizde de, hafta sonunda gerçekleştirdiğimiz Yetenek Akademisi kapsamındaki kulüp çalışmalarımızda da soyut resimler deniyoruz. Bu sergimiz daha çok soyut resimlerden oluştu. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”