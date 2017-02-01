Kartal’da yüzler gülmeye başladı.

Spor Toto 3.ligin 25.haftasında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan Kartalspor karşılaşmadan Dündar Denizhan’ın attığı golle galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 28’e yükselten Kartalspor uzun bir aradan sonra peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılarak büyük bir moral depoladı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasın kadrosuna Osman Şimşek, Ender Kaya, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Zafer Çuvalcı, Safa Serbest, Tahsin Hacımustafaoğlu, Dündar Denizhan, Görkem Güven, Yusuf Ocak, Yasin Şahan, Furkan Çarkçı, Recep Yaşar ve Aytek Öktem’i dahil etti.

Kolgu ilk onbirde ise Kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Önlerinde Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Orta alanda Recep Yaşar, Yusuf Ocak, Dündar Denizhan ve ileri uçta Aytek Öktem’e şans verdi.

Kartal stadyumunda saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerimizden Burak Olcar yönetirken yardımcılıklarını Suat Güz ve Harun Pekyürek üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Mehmet Akıncık görev aldı.

Kartalspor maça beyaz forma, bordo şort ve beyaz konç ile çıkarken kaleci Osman Şimşek turuncu forma giydi. Rakip Van Büyükşehir Belediyespor ise siyah kırmızı çubuklu forma siyah şort ve siyah konç ile çıktı. Van Büyükşehir Belediyespor kalecisi Okan Karabulut ise yeşil formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Kartalspor takım kaptanı Aytek Öktem kale seçimini yaparken karşılaşmaya Van Büyükşehir Belediyespor başladı

Maçtan dakikalar.

3.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, rakibinden sırılarak kale önüne koşu yapan Yusuf’a pasını attı son anda savunma araya girerek ters bir vuruşla topu kornere gönderdi. Sol köşe gönderinden kullanılan korner atışını Dündar, Recep Yaşar’la paslaşarak kullandı Recep son çizgiye inerek orta yapmak istedi fakat topla birlikte dışarı çıktı.

7.dakikada Burak Yılmaz’ın savunmada kazandığı topa orta alanda Mustafa Şeker sahip oldu Mustafa rakibinin solundan attı sağından geçti sonrasında sol kanattaki Dündar Denizhan’a pasını attı, Dündar ceza sahasının sol köşesinde rakibinden sıyrılarak uzak direğe vuruşunu yaptı, rakibine çarpan top kaleci Okan’ın yanılttı ve top ağlarla buluştu. 1-0

9.dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’dan Serkan Silan ceza sahasına soldan girdi, Emre Aktaş’a pasını verdi son anda kaleci Osman Şimşek araya girerek topa sahip oldu.

15.dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncular atak yönünün sağından ortaladı Nihat Yılmaz kale önünde kafayı vurdu top kaleci Osman’da kaldı.

17.dakikada Serkan Silan sağ çaprazdan çok sert vurdu kaleci Osman bu topu tokatlayarak dışarı gönderdi, köşe vuruşunu atak yönünün sağından Serkan Silan kullandı, ön direk önünde yaşanan karambol de Recep Yaşar topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak istedi top tekrardan Serkan Silan’da kaldı Serkan tekrardan ceza sahasına ortasını yaptı kafa vuruşunu yaptılar top kaleci Osman’da kaldı fakat öncesinde karşılaşmanın hakemi Aytek Öktem’e faul yaptığını tespit etti.

25.dakikada Van Büyükşehir Belediyespor atak yönünün solundan yapılan ortaya arka direkte Sait Ulucan’dan önce Ali Kurt kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Osman’da kaldı.

30.dakikada savunmanın sağında Yusuf rakibine faul yaptı, Serkan Silan serbest vuruşu ceza sahasına gönderdi, savunma arkasında kafayı vurdular top doğrudan dışarı gitti.

32.dakikada sağ kanattan Recep Yaşar rakibinin üzerine üzerine gitti son çizgiye kadar indi ortasını yaptı son anda rakip ayak koyarak topu kornere gönderdi. Atak yönünün sağından Yusuf köşe vuruşunu Dündar’la paslaşarak kullandı, Dündar topla dönerek ortasını yapmak isterken savunma yine ayak koydu. Yusuf anı noktadan ikinci köşe vuruşunu ceza sahasına doğru kullandı, savunama kafayla topu uzaklaştırdı.

34.dakikada Kartalspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambol de kaleci Osman Şimşek, rakiplerinden önce topa sahip olarak büyük bir tehlikeyi önledi.

38.dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’dan Gökhan Öztürk yerini Berkay Yüksel’e bıraktı.

40.dakikada Ali Kurt, atak yönünün sağından köşe gönderine yakın bir bölgeden ceza sahsı ön direğine doğru ortaladı, Emrah Taysi son anda ayak koyarak topu taca gönderdi. Atak yönünün sağından taç atışını kullandılar, ceza sahası içerisinde Tulga Balcı kafayla karşıladı sonrasında Burak Yılmaz topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

42.dakikada Yusuf Ocak, Serkan Silan’a kaptırdığı topun peşinden gitti, ısrarlı takibi sonucunda kayarak topu takım arkadaşlarına kazandırdı, sonrasında sol kanatta Dündar Denizhan topla buluştu, son çizgiye kadar indi ceza sahasına ortasını yaptı, sonrasında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Dündar Denizhan’ın attığı golle 1-0 Kartalspor üstünlüğü ile kapanırken ikinci yarıya Kartalspor başladı.

46.dakikada Kartalspor yarı alanının ortalarında Burak Yılmaz rakibine faul yaptı, Serkan Silan serbest vuruşu kullandı Recep Yaşar karşıladı, Dündar Denizhan köşe gönderinin orada topu yakaladı ve rakip yarı alana gönderdi.

48.dakikada Yusuf Ocak sağ kanatta topla buluştu, Burak Yılmaz desteğe geldi Yusuf, Burak’ın nüne bıraktı, Burak topu kontrol etti rakibinden kurtularak ceza sahasına ortasını yaptı, savunma son anda araya girerek Aytek Öktem’den önce topu uzaklaştırdı.

50.dakikada kaleci Osman Şimşek’e doğru giden topa Emre Aktaş hareketlendi, Sait Ulucan, Emre’yi marke ederken Emre, Sait’in yüzüne vurunca karşılaşmanın hakemi Emra Aktaş’a sarı kart gösterdi.

54.dakikada Ozan Solak sakatlanma pahasına ayağını topa uzatarak gole engel oldu. Sağ taraftan kaleye paralel atılan topa arka direkte Emre Aktaş kayarak müdahale etmek isterken Ozan Solak topla Emre Aktaş’ın ayağının arasına kendi ayağını koydu, Emre Ozan’ın ayağına vurunca top kimseye değmeden dışarı gitti, bu pozisyonda Ozan solak sakatlık yaşadı.

60.dakikada atak yönünün sağından Yusuf Ocak, ters kanattaki Dündar Denizhan’a pasını aktardı Dündar ceza sahası sol köşesinde topu kontrol edip içeri girmek istedi, rakibinden de sıyrıldı fakat top gerisinde kalınca savunma topu uzaklaştırdı.

63.dakikada Mustafa Şeker savunmadan atak yönünün sağına Yusuf Ocak’a doğru çok güzel bir pas attı, Yusuf topu kontrol ederek sağ kanattan ceza sahasına yöneldi, ilk rakibinden sıyrıldı Aytek top bekliyordu o ilerlemek isteyince savunma araya girdi ve önemli bir pozisyonu değerlendirememiş oldu.

63.dakikada Yusuf Ocak çıkarken yerine Yasin Şahan oyuna dahil oldu.

64.dakikada Mustafa Şeker savunmadan topu uzaklaştırdı, Aytek Öktem bu topa hareketlendi İsmail Türkaslan Aytek’i çekince Aytek yerde kaldı ve İsmail bu pozisyonda sarı kart gördü.

68.dakikada sağ kanattan Medeni Bingöl ortaladı, Berkay Yüksel kafayı vurdu yere çarparak kaleye yönelen topu kaleci Osman kontrol etti.

71.dakikada Mustafa Şeker orta alanda rakibine arkadan kayarak müdahale edince sarı kart gördü.

75.dakikda Van Büyükşehir Belediyespor’dan Ali Kurt çıkarken yerine Akın Açık oyuna dahil oldu.

79.dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’dan Halil İbrahim Yağızlı çıkarken yerine Burak Karaduman oyuna dahil oldu.

81.dakikada savunmadan çıkarken Serkan Silan Burak Yılmaz’a faul yaptı fakat karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı, Yasin Şana sağ kanattan topla ilerledi, son çizgiye inmeden ortasını yaptı Aytek kafaya yükselirken rakibine faul yapınca karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu ve bir öncesi pozisyonda Burak’a faul yapan Serkan Silan’a sarı kart gösterdi.

84.dakikada Serkan Silan sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Emre Aktaş göğsüyle yanındaki Berkay Yüksel’e bıraktı, Berkay’dan önce Kartalspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

87.dakikada Emrah Taysi kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada rakibine faul yaptı, Serkan Silan serbest vuruşu ceza sahasına kullandı, Gürol Karataş kale önünde bomboş çıktı vurdu topu dışarı attı. Kartalspor adına şans anıydı.

88.dakikada Burak Yılmaz yerini Zafer Çuvalcıya bıraktı.

88.dakikada Dündar Denizhan, Recep Yaşar’dan aldığı topla sol kanatta topla buluştu, ceza sahası sol çizgisinde rakibinden kurtularak kale önüne ortasını yaptı, Aytek’ten önce son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

89.dakikada Akın Açık sol kanattan uzak direğe vuruşunu yaptı kaleci Osman Şimşek topu güçlükle kontrol etti.

90.dakikada Aytek Öktem Yasin Şahan’dan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi şutunu çekti, kaleci Okan Karabulut topu çeldi savunma uzaklaştırmak isterken top ceza sahası önündeki Yasin Şahan’da kaldı, Yasin bekletmeden şutunu çekti kaleci Okan bu pozisyonda da başarılıydı.

Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Uzatma dakikalarında Van Büyükşehir Belediyespor ataklarını başarılı bir şekilde karşı koyan Kartalspor’umuz ilk yarıda bulduğu golü koruyarak sahasında galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kartalspor’umuz bu galibiyetle puanını 28’e yükselterek puan sıralamasında bir üst sıraya çıktı. Takımımız bu Pazar günü deplasmanda Manavgatspor’la karşı karşıya gelecek.