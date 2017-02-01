“Kadın Olmak” TSKM’de sahnelendi

Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddete dur denilen bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Tiyatro Eskici’nin “Kadın Olmak” isimli oyunu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Aile içi şiddete de dikkat çekilen oyunda, Türkiye’nin kanayan yarasına dönüşen kadın cinayetlerinin son bulması için gereken önlemlerin alınması çağrısı yapıldı. Oyunda kadınların, her gün maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddete erkekler maruz kalsaydı ne düşünürlerdi sorusuna yanıt arandı. Maltepe Belediyesi çalışanlarından Engin Aktiş’in yazıp yönettiği oyunda, belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu tiyatro grubu sahne aldı. İki perdelik trajikomik oyuna izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Oyuncular sahne performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.