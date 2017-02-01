Anlam Yoluyla Terapi

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Pendik Devlet Hastanesinde görev yapan Psikiyatrist Bülent Taymur’un Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde verdiği “Ruhsal Hastalıklarda Anlam Odaklı Terapi” konusundaki seminer vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Hayata anlam katılması gerektiğini, beklentilerin insana yaşama arzusu ve zorlukları yenme gücü verdiğini belirten Taymur, “Nasıl olsa ölüp gideceğiz, hayatın bir anlamı yok diyen anlayışlar veya insanı hayvan deneklerde başarı sağlayan metotlarla tedavi etmeye çalışan yöntemler insanı sadece psikolojik ve biyolojik bir yapı olarak görmekte olup insan ruhsallığını görmezler Logoterapi insana bu üç boyutlu(biyolojik, psikolojik, ruhsal) bakış açısıyla bakmaktadır. İnsan ruhsallığına ait olan öz-aşkınlık insanın kendisini bir şeye adaması olup hem kişiyi geliştirir, hem de kişiye zorlukları yenme gücü verir.” Terapide danışanlarla kurulan bu anlam odaklı yaklaşım insan ruhsallığının içindeki cesaret ve meydan okuma gücünün ortaya çıkmasını ve korkularını yenmesini sağlar” dedi.

Bu yöntemin stres, depresyon, anksiyete, travma, bağımlılıklar, yas reaksiyonları, kronik ve ölümcül hastalıklarla baş etme gibi pek çok konuda etkili sonuçlar verdiğini belirten Taymur: “Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici gerekliliğini kanıtlamıştır.” diyerek logoterapinin önemini vurguladı.

Pendik Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatrist Dr. Bülent Taymur bu alanda aldığı eğitim ve çalışmalarla Viktor Frankl Enstitüsünden “Logoterapi Eğitmenlik Sertifikası” almıştır.