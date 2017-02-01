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Maltepe Belediyesi’nden okullara kitap ve oyuncak yardımı
Maltepe Belediyesi’nden okullara kitap ve oyuncak yardımı

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında ilçede kurduğu kumbaralardan topladığı 12 kolilik kitap ve oyuncağı, Türkiye’deki okullara göndererek, öğrencilerin kitap ve oyuncakla buluşmasını sağladı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2016 yılında 3’ü okul, biri ilçe belediyesi olmak üzere toplam 4 kuruma, kitap ve oyuncak yardımında bulundu. Bu kapsamda Tunceli Ovacık Belediyesi’nce kurulan halk kütüphanesine, Maltepe Atatürk İlkokulu’na, Şırnak Cizre Nuh Nebi İlkokulu’na ve Antalya Elmalı Tekke Abdal Musa Ortaokulu’na 3’er koli olmak üzere toplamda 12 kolilik kitap, oyuncak ve satranç takımı gönderildi. Belediyenin ilçe genelinde Barış Manço Parkı, Zümrütevler Nish Adalar Sitesi ve Marmara Eğitim Köyü’nde olmak üzere 3 noktada kitap ve oyuncak kumbaraları bulunuyor.

📆 16 Şubat 2017 Perşembe 11:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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