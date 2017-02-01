KARTAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ OCAK AYI FAALİYETLERİ YAYINLANDI

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ocak ayı faaliyet raporu açıklandı. Rakamlara göre:

Yol Yapım Amirliği’ne bağlı ekiplerce muhtelif cadde ve sokaklarda 627 metre yol bordürü döşemesi gerçekleştirildi. Yapılan tamir ve tadilat ile yol açma ve benzeri çalışmalardan dolayı ortaya çıkan 287 metreküp moloz ve hafriyat toplandı. Yeni açılan ya da var olan yolların tamir ve bakımı için toplam 668 metreküp by-pass, stabilize ve 16 metreküp mıcır serildi. Bozulan ya da tamiri gereken kaldırımların yapım veya tamiri için 1855 metrekare kilit taşı döşendi. Yol Yapım Amirliği’ne bağlı ekipler, yine çeşitli cadde ve sokaklarda 27 kanal bacası ve 9 baca tamiri yaparak 9 yeni yağmur suyu ızgarası yapımı, 23 yağmur suyu ızgara tamiri ve 813 yağmur suyu ızgara temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, araçların kaldırımlara parkını önlemek amacıyla yerleştirilmiş sınır elemanlarından 171’inin tamirini gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden gelen talep doğrultusunda çeşitli cadde ve sokaklarda 20 çöp konteynır yeri yapan Yol Yapım Amirliği ekipleri, toplam 292 metre yağmur suyu kanalı yaparak toplam 95,840 kilogram asfalt yama ve serim işi gerçekleştirdi. Ayrıca asfalt yollarda yapılan alt yapı kazı çalışmaları için 642 metre asfalt kesimi ve 464 metre tranşe kazısı olmak üzere 1.106 metre asfalt açıldı. Mavi Masa’ya gelen vatandaş başvurularını da değerlendiren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, toplam 134 başvurunun tamamının gereğini yerine getirirken Başbakanlığa BİMER üzerinden iletilen 8 başvurudan 8’inin de gereği yine Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılarak sonuçlandırıldı.