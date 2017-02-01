Atatürk Havalimanı’nda 4 bin su kaplumbağası ele geçirildi

Yakalanan kaplumbağalar yuvalarına kavuşacakları günü bekliyorlar.

Atatürk Havalimanı’nda 3 valiz içerisinde yakalanan yaklaşık 4 bin su kaplumbağası, yeni yuvalarına kavuşacakları günü bir pet shopta bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda 3 valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu yaklaşık 4 bin su kaplumbağası ele geçirilmişti. Lübnan’dan kalktığı belirtilen ve Atatürk Havalimanı’na inen yolcu uçağında bulunan bagajların X-ray görüntülerinin incelenmesiyle şahıslar kıskıvrak yakalanarak, bulunan yaklaşık 4 bin kaplumbağaya el konulmuştu. Ardından su kaplumbağaları incelenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. İncelemeler sonrasında su kaplumbağaları ekipler tarafından hijyen ve gerekli koşullara uygunluğu tespit edilen bir pet shop mağazasına götürüldü. Valizlerde oksijensiz bırakılan su kaplumbağalarının geçici olarak kaldıkları pet shop mağazasında veterinerler tarafından tedavileri sürdürülüyor. Yaklaşık 4 bin su kaplumbağasının tedavilerinin ardından Florya’da bulunan İstanbul Akvaryumu’na götürülmesi planlanıyor. Tedavileri ve hukuki işlemler bitene kadar ise su kaplumbağaları Güngören’deki petshop mağazasında kalacaklar.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürü Osman Demirel, ele geçirilen kaplumbağaların istilacı bir tür olup, bulundukları ortamdaki bazı canlı türlerini tehdit ettiğini belirterek, 2015 yılından bu yana Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığını söyledi. Atatürk Havalimanı yetkililerinden ihbar aldıklarını dile getiren Demirel, “3 yabancı uyruklu şahsın bavulları içerisinde kırmızı yanaklı su kaplumbağaları getirdiğini öğrendik. 3 bavul içerisinde toplam 4 bin tane kırmızı yanaklı su kaplumbağası var. Bu kaplumbağaları en yakın tanıdıkları pet shop mağazasına getiriyorlar. Florya’da bulunan akvaryumun yetkilileri ile görüşüldü ve bu kaplumbağaları kabul edeceklerini söylediler. Şimdilik bizde Florya akvaryumunu belirledik. Bu hayvanlar istilacı bir tür, sulak ortama bırakıldığı zaman hızlı derecede çoğalıyorlar. Bulundukları ortamdaki diğer canlı türlerini tehdit ediyorlar. Bazı türlerin o ortamdaki neslinin tükenmesine kadar varan olumsuz sonuçları söz konusu” şeklinde konuştu.