İBB Meclisi karar aldı, Kartal’a yeni tesisler inşa edilecek!

Ebubekir Taşyürek, “Kartal’ımızın büyükşehir belediyesi yatırımlarından daha fazla yararlanması için sürekli çalışmalar yapmaktayız.” İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Orhantepe ve Soğanlık Mahallelerinde bulunan Fiziksel Engelliler Vakfı’nın kullanımındaki alanlara yeni tesisler inşa edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda kabul ettiği protokole göre; ‘Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak tesisler üzerinde; İstanbul’daki engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesini, sosyal ve fiziksel açıdan toplumla bütünleşmelerini, toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak; mesleki eğitim ve istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler, koruyucu ve önleyici hizmetler, uluslararası proje ve ar-ge çalışmaları, sosyal-kültürel sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler, engellilik konusunda bilinçlendirme etkinlikleri, vb. faaliyetlerini işbirliği içinde birlikte yürütmek amacıyla’ tesisler inşa edilecek.

Kartal Orhantepe Mahallesi Dragos Mevki 101 pafta 1053 ada önündeki 26.642 m2 ve Kartal Soğanlık Mahallesi Şehit Aydın Çelik Sokağı mevkindeki 2944 ada 2 parseldeki 2.982,00 m2 taşınmazlar üzerine Engelli Çocuklar İçin Sağlık Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı işletmesi, tefrişatı, çevre ve peyzaj işlerinin yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek.

Konuya iliskin olarak bilgisine başvurduğumuz, İBB Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Ebubekir Taşyürek, “Kartal İlçemizin fazlasıyla hakettiği büyükşehir belediyesi yatırımlarından daha fazla yararlanması için sürekli çalışmalar yapmaktayım. Kartal ilçesine kazandırılacak sosyal amaçlı bu önemli tesisler için büyükşehir belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tesislerden bölgemizdeki bütün ilçelerde yaşayan engelli vatandaşlarımızın da yararlanacak olmasından dolayı ayrıca mutluluk duymaktayım.” dedi.

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