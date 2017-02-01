Kartalspor yükselişe geçti, Kartalspor: 1 Van B.Bspor:0

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kartalspor, evinde ağırladığı grubun şampiyonlukta iddialı ekiplerinden ve Lider konumundaki Van Büyükşehir Belediye sporu etkili ve dişe diş bir mücadele vererek 1-0 mağlup etti. Hafta ortasında ve soğuk bir havada gerçekleşen mücadeleyi Kartalspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartalspor eski başkanlarından Ergun Öztaner, Taner Özdemir, Kartalspor Yönetimi tam Kadro izlediler.

GOL BEŞİNCİ DAKİKA DA GELDİ

Karşılaşmaya başlar başlamaz rakibi üzerinde üstünluk kuran ve baskı oluşturan Kartalspor’un Cengaverleri karşılaşmanın henüz beşinci dakikasında Dündar DENİZHAN’ın rakip kaleye gönderdiği füzesi ile Kartalspor güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Beklemedikleri bir karşılaşmada SER DUVARA ÇARPTIKLARINI ANLAYAN ve şaşıran konuk ekibin her atağını adeta bu karşılaşmada devleşen ve yüzde yüz golleri kurtaran genç kaleci Osman Şimşek’in karşılaşmanın kazanılmasında büyük payı olduğunu bir gerçek. İlerleyen dakikalarda taraflar tüm çabalarına rağmen başka gol atamadılar ve ilk yarı Kartalspor’un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarıya çok süratli başlayan konuk ekibin her hücumu Kartalspor savunması tarafından etkisiz hale getirdi. Lider Sancaktepe’nin puan kaybetmesini fırsat bilen Konuk ekip skoru eşitlemek istediyse de bunda muhafak olamadı. Adeta nefesleri kesen ve kıran kırana geçen karşılaşma Kartals por’un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Haber: Fethi Satıcı