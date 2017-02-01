KARTAL’DA YGS DENEME SINAVI YAPILDI

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Kartal İlçesi’nde görev yapan öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından özgün olarak soruları hazırlanıp tasarımı yapılan YGS Deneme Sınavı yapıldı. Tüm resmi ve özel liselerde uygulanan YGS Deneme Sınavı 14 Şubat Salı günü saat 09.30’da gerçekleşti. Öğrenciler 2 saat 40 dakikalık sınavda 160 soruya cevap verdiler.

Yaklaşık 6000 lise öğrencisinin ter döktüğü deneme sınavı, 12 Martta yapılacak olan YGS öncesi ciddi bir prova niteliği taşıdı. Sınav öncesinde uygulanan bu deneme sınavı ile öğrenciler hem bugüne kadar öğrendikleri konuları pekiştirme hem de eksikliklerini görme fırsatı buldular.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA sınavla ilgili öğrencilere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu. “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz deneme sınavı, gireceğiniz Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında sizlere ışık tutacaktır. Bu sınavla eksikliklerinizi görmenizi ve bu doğrultuda çalışma sürecinizi yönlendirmenizi hedeflemekteyiz. Gireceğiniz sınav sizin için elbette ki önemlidir ancak onu yaşamınızdaki tek ve en önemli şey olarak görmeyiniz. Sınav bir amaç değil araçtır. Yaşamınızdaki hedefleri belirleyin ve sınavı bu hedeflere yönelik bir araç olarak değerlendirin. Sonuca değil sürece odaklanın. Hedefe ulaşmada tüm araçları etkili kullanmaya gayret gösterin. Sınav aracılığı ile kendi bilgilerinizi, yeterliliğinizi test ederek eksikliklerinizi fark edeceğinizi bunun da kendinizi geliştirme fırsatı sağlayacağını düşünün. Biliyorsunuz ki sınava hazırlanma uzun bir süreç gerektirir. Bu süreci planlı ve verimli kullanın. İhtiyaç duyduğunuzda gerek okullarınızdaki gerekse Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizdeki psikolojik danışmanlarımızla mutlaka iletişime geçin. Bizler sizlerin başarıyla beraber erdem ve mutluluğu da yakalayan bireyler olmanızı istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, yürüdüğünüz bu yolda ellerinizi sımsıkı tutacağımıza söz veriyoruz. Sizlere güveniyor ve sizi seviyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve kendinizi sevin. Çünkü her biriniz bunu fazlasıyla hak eden güzel yürekli çocuklarsınız. Hepinize başarılar diliyor, pak alınlarınızdan gururla öpüyorum.

Sınavın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor ve YGS’ye girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca soru kitapçıklarının ve optik formların basılmasında destek veren Kartal Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Sınav sonuçları her öğrenci için hazırlanacak olan sınav sonuç belgesi ile duyurulacaktır.