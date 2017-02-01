Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları gereği her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sağlık tesisinin Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi tarafından hazırlanan senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatına; İstanbul Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, hastane personeli, hastanede tedavi gören hastalar ve çevrede bulunan vatandaşlar katıldı.

Tatbikat gereği, yangın çıkan hastanede mahsur kalan hasta, hasta yakınları ve personeller güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Tahliye işlemlerinin ardından itfaiye eğiticileri tarafından; yangın tüpleri, kullanımı ve söndürme işlemi (ateş yakıp söndürme işlemleri) konularında eğitim düzenlenerek, bir yangın esnasında yangın tüpüyle müdahale konusunda uygulama yapıldı.