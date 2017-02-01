HUZUREVİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Kartal Dragos’ta bulunan Doğa Dragos Hatice Satoğlu Huzurevi’nde bulunan yaşlılar için sanatçı Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, keyifli bir konser verdi.

Bağlamasıyla birbirinden güzel eseleri seslendiren Doğan’a Türk Halk Müziği Korosu ve huzurevi çalışanları da eşlik etti. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran huzurevi sakinlerinin zaman zaman dans ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kartal Belediyesi’nin organize ettiği konserde sanatçı Doğan, yaşlıların istek parçalarını da çalarak yaklaşık 2 saatlik bir müzik ziyafeti verdi