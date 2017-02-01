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HUZUREVİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI
HUZUREVİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Kartal Dragos’ta bulunan Doğa Dragos Hatice Satoğlu Huzurevi’nde bulunan yaşlılar için sanatçı Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, keyifli bir konser verdi.

Bağlamasıyla birbirinden güzel eseleri seslendiren Doğan’a Türk Halk Müziği Korosu ve huzurevi çalışanları da eşlik etti. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran huzurevi sakinlerinin zaman zaman dans ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kartal Belediyesi’nin organize ettiği konserde sanatçı Doğan, yaşlıların istek parçalarını da çalarak yaklaşık 2 saatlik bir müzik ziyafeti verdi

📆 15 Şubat 2017 Çarşamba 12:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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