GENÇ KARATECİLER AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIR
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, 17-19 Şubat tarihlerinde Bulgaristan’da yapılacak 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası için son hazırlıklarını tamamladı.
Karatede yılın ilk büyük organizasyonu olan 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak. Son hazırlıklarını yapan Karate Milli Takımı, şampiyonanın yapılacağı başkent Sofya’da turnuva gününü beklemeye başladı.
Armeec Arena’da düzenlenecek olan dev turnuvada 33 ferdi, dört takım dalında madalya dağıtılacak. Bu yıl alınan kararla şampiyonada ilk defa 21 yaş altı takım kata müsabakaları da yapılacak.
1973 yılından bu yana düzenlenen şampiyonada Türkiye Sofya’da tüm kategorilerde mücadele verecek.
Cengiz Çınar: “Hedefimiz Her Zaman Avrupa Oldu”
Alt yaş kategorilerinde yükselen bir grafiğe sahip olduklarını ifade eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Cengiz Çınar, “Bu yaş kategorilerinde yıllardır süren bir yükselme grafiğine sahibiz. Dünyada olsun Avrupa’da olsun ilk üçün altına hiçbir zaman düşmedik. Genel olarak baktığımız zaman üç aylık bir kamp programımız oldu. Bu süre içerisinde Balkan Şampiyonası’na da katıldık. Her ne kadar genel klasman şampiyonu olsak da Balkanlar’ı başarı değerlendirmesinde baz almadık. Bizim hedefimiz her zaman Avrupa oldu. Aramıza yeni isimler katıldı. Onları Türkiye Şampiyonası’nda ve Balkan Şampiyonası’nda görme fırsatımız oldu. Nasıl bir performans sergileyeceklerini merakla bekliyoruz. Çok iyi bir ekiple buradayız. Tecrübeli isimler var aramızda. Geçen yıl elde ettiğimiz 20 madalyanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.
İbrahim Ercin: “Üst Düzey Bir Mücadele Yaşayacağız”
Karatenin olimpiyat oyunları programına girmesiyle mücadele düzeyinin daha da arttığını belirten Teknik Koordinatör İbrahim Ercin, “Aynı başarıları yakalayacağımıza hatta daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum. Karate, olimpik olduktan sonra işler daha da zorlaştı. Bütün ülkelerin bakış açısı değişti. Bu turnuva itibariyle mücadele düzeyi en üst seviyede olacak ve madalya almak daha da zorlaşacak. Bunun farkındayız ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz.” diye konuştu.
Bulgaristan’da ülkemizi temsil edecek Karate Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:
Enes Özdemir / Ümit Bay Kata
Damla Pelit / Ümit Bayan Kata
Kutluhan Duran, Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir / Ümit ve Genç Bay Kata Takımı
Ayça Altınbaş, Beyzanur Ay, Rumeysa Zurnacı / Ümit ve Genç Bayan Kata Takımı
Emre Vefa Göktaş, Yusuf Yağız Ücebakan, Cengizhan Koca / 21 Yaşaltı Bay Kata Takımı
Ayça Düzgel, Meryem Mazlum, Pınar Yalçıntekin / 21 Yaşaltı Bayan Kata Takımı
Fatma Naz Yenen / Ümit Bayan Kumite 47 kg
Damla Ocak / Ümit Bayan Kumite 54 kg
Hira Nur Kasatura / Ümit Bayan Kumite + 54 kg
Ömer Faruk Bayrak / Ümit Bay Kumite 52 kg
Samet Saylam / Ümit Bay Kumite 57 kg
Yusuf İşçi / Ümit Bay Kumite 63 kg
Duhan Gümüş / Ümit Bay Kumite 70 kg
Kerem Kaya / Ümit Bay Kumite + 70 kg
Beyza Nur Ay / Genç Bayan Kata
Selahattin Güngel / Genç Bay Kata
Duygu Yemenici / Genç Bayan Kumite 48 kg
Gülsen Demirtürk / Genç Bayan Kumite 53 kg
Rabia Kaplan / Genç Bayan Kumite 59 kg
Eda Eltemur / Genç Bayan Kumite + 59 kg
Fuat Demirel / Genç Bay Kumite 55 kg
Alican Sağır / Genç Bay Kumite 61 kg
Samed Gök / Genç Bay Kumite 68 kg
Ozan Gökçen / Genç Bay Kumite 76 kg
Ömer Faruk Arslan / Genç Bay Kumite + 76 kg
Dilara Bozan / 21 Yaşaltı Bayan Kata
Emre Vefa Göktaş / 21 Yaşaltı Bay Kata
Umay Tokcan / 21 Yaşaltı Bayan Kumite 50 kg
Asena Pekmezoğlu / 21 Yaşaltı Bayan Kumite 55 kg
Neşe Kıymet Diker / 21 Yaşaltı Bayan Kumite 61 kg
Zeynep Beyza Coşkun / 21 Yaşaltı Bayan Kumite 68 kg
Rumeysa Genç / 21 Yaşaltı Bayan Kumite + 68 kg
Eray Şamdan / 21 Yaşaltı Bay Kumite 60 kg
Ali Eşsiz / 21 Yaşaltı Bay Kumite 67 kg
Murat Öz / 21 Yaşaltı Bay Kumite 75 kg
Sabır Ahmet Uygur / 21 Yaşaltı Bay Kumite 84 kg
Alparslan Yamanoğlu / 21 Yaşaltı Bay Kumite + 84kg
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|22
|13
|6
|3
|32
|12
|+20
|45
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|23
|10
|9
|4
|41
|24
|+17
|39
|Play-off
|3
|Altay
|23
|10
|9
|4
|37
|22
|+15
|39
|4
|Van Bş. Bld.
|23
|10
|9
|4
|24
|21
|+3
|39
|5
|Çorum Bld.
|23
|9
|8
|6
|32
|21
|+11
|35
|6
|Gölcükspor
|23
|9
|8
|6
|28
|24
|+4
|35
|7
|Kızılcabölükspor
|23
|8
|9
|6
|24
|22
|+2
|33
|8
|Ankara Demirspor
|23
|7
|11
|5
|31
|27
|+4
|32
|9
|Bayburt GÖİ
|23
|7
|9
|7
|23
|22
|+1
|30
|10
|24 Erzincanspor
|23
|7
|9
|7
|21
|20
|+1
|30
|11
|Erzin Bld.
|23
|8
|6
|9
|23
|32
|−9
|30
|12
|Tekirdağspor
|23
|7
|8
|8
|22
|28
|−6
|29
|13
|Karacabey Birlikspor
|23
|7
|5
|11
|41
|38
|+3
|26
|14
|Kartalspor
|23
|7
|4
|12
|22
|29
|−7
|25
|15
|Cizrespor
|23
|5
|9
|9
|18
|31
|−13
|24
|16
|Kozan Bld.
|22
|5
|7
|10
|22
|29
|−7
|22
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|22
|5
|6
|11
|24
|38
|−14
|21
|18
|Manavgatspor
|22
|3
|11
|8
|15
|31
|−16
|20
|19
|Beylerbeyi
|22
|4
|7
|11
|23
|32
|−9
|19
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