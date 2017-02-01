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Sevgililer gününde “Aşk Dersleri”
Sevgililer gününde “Aşk Dersleri”

Maltepe Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, ünlü oyuncu Füsun Demirel’in sahne aldığı “Aşk Dersleri” isimli oyuna ev sahipliği yaptı.

Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo ve eşi Franca Rame’nin yazdığı oyunu çevirip, uyarlayıp ve yöneten Füsun Demirel, Maltepe’de ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sanata verdiği katlıdan dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden Demirel, kadına yönelik şiddete ve eşitsizliklere değinerek, izleyicileri de soru cevaplarla oyuna dahil etti. Türkiye’de ve dünyada kadın meselesinin farklı bir bakış açısıyla sunulduğu oyunda, ikili ilişkilerle, cinsellik konularındaki tabulara ve cinsel eğitimdeki hatalara da mizahi unsurlarla yer verildi. Maltepeli tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği “Aşk Dersleri” oyununda rol alan Ayşegül Cengiz Akman ve Mert Küçülmez de, sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

📆 15 Şubat 2017 Çarşamba 12:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
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11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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