Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ BELLİ OLDU

Ekonomi ve Barış Enstitüsü, ülkelerin huzur ve güvenlik seviyelerini değerlendirdiği raporunu açıkladı. Rapora göre dünyanın en güvenli ülkeleri arasında, 163 ülkenin bulunduğu listede, Türkiye 143. sırada yer aldı. 2016 yılının değerlendirildiği raporda, dünyada herhangi bir çatışma veya savaşta yer almayan sadece on ülke var. Listenin sonunda iç savaşın devam ettiği Suriye yer alırken, dünyanın en huzurlu ülkesi ise İzlanda oldu.

Türkiye’nin listede son sıralarda yer almasının en büyük nedeni, kuşkusuz geçtiğimiz yıl yaşanan terör olayları oldu. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press yaşanan terör olayları ile ilgili basın araştırması gerçekleştirdi.  Ajans Press’in araştırmasına göre geride bıraktığımız yıl içerisinde medyaya yansıyan 16 terör saldırısı meydana geldi. Türkiye için iyi geçmeyen 2016 yılında, yazılı basına yansıyan haberlerde terör manşeti hiç eksik olmadı. Geçtiğimiz yıl içerisinde terör konulu 542 bin 39 haberin yapıldığı tespit edildi. 2016 yılında 16 terör saldırısının yanı sıra bir de darbe atlatan Türkiye’de, en çok terör olayları ve hain darbe girişimi konuşuldu.

 

📆 15 Şubat 2017 Çarşamba 12:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

BAĞLANTILAR

kaza mehmet huseyin chp tuzla baskan turkiye gunu proje Belediye şimşek istanbul parti Altinok sultanbeyli kadikoy mac yeni meclis yazici universitesi yardim cocuk GÜNCEL kartal oz maltepe futbol ak kartalspor ziyaret Eğitim ahmet kartalda mutlu sadi Sağlık anma belediyesi koleji Sancaktepe pendik Spor baskani merkezi