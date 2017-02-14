Aşk ile “evet” dediler

Pendik Belediye Başkanı Şahin’den nikah sürprizi.

Pendik’te nikâh tarihlerinin özel ve anlamlı olması için “14 Şubat Sevgililer Günü”nü seçen 23 çifte sürpriz yaparak nikahlarını kendisi kıyan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Evlilik tarihlerinin özel ve anlamlı olmasını isteyen 23 çift, aylar öncesinden nikâh günlerini 14 Şubat olarak belirledi. Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen çiftler, “evet” diyerek dünya evine girdi. Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan istemeyen Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin çiftlerin nikâhını kıydı. Dünya evine giren çiftlere bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Kenan Şahin; “Bu anlamlı günde dünya evine girdiniz. Evlilikte önemli olan mutluluğun bir ömür boyu sürmesi. Birbirinize karşı olan sevgi ve saygınız hiç azalmasın” şeklinde konuştu.

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Evlilik tarihlerinin özel ve anlamlı olmasını isteyen 23 çift, aylar öncesinden nikâh günlerini 14 Şubat olarak belirledi. Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen çiftler, “evet” diyerek dünya evine girdi. Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan istemeyen Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin çiftlerin nikâhını kıydı. Dünya evine giren çiftlere bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Kenan Şahin; “Bu anlamlı günde dünya evine girdiniz. Evlilikte önemli olan mutluluğun bir ömür boyu sürmesi. Birbirinize karşı olan sevgi ve saygınız hiç azalmasın” şeklinde konuştu.

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Evlilik tarihlerinin özel ve anlamlı olmasını isteyen 23 çift, aylar öncesinden nikâh günlerini 14 Şubat olarak belirledi. Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen çiftler, “evet” diyerek dünya evine girdi. Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan istemeyen Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin çiftlerin nikâhını kıydı. Dünya evine giren çiftlere bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Kenan Şahin; “Bu anlamlı günde dünya evine girdiniz. Evlilikte önemli olan mutluluğun bir ömür boyu sürmesi. Birbirinize karşı olan sevgi ve saygınız hiç azalmasın” şeklinde konuştu.