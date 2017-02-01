Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Kartal’da Erol Evgin rüzgarı esti
Kartal’da Erol Evgin rüzgarı esti
Kartal’da Erol Evgin rüzgarı esti

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü programında konser veren ünlü sanatçı Erol Evgin, Kartallıları coşturdu.
Ünlü sanatçı Erol Evgin, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde konser verdi. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen konsere Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, eşi Feray Öz ile çok sayıda Kartallı katıldı. Kartallılar, Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen konser için Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ne akın edince salon tıklım tıklım doldu.
Kartallıların alkışları altında sahneye çıkan ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarını salonu dolduran Kartallılar için söyledi. Vatandaşlar da Erol Evgin’e eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.
Konsere ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Sanatçı kimliğiyle sevgiyi güzel empoze etmesi nedeniyle Erol Evgin Kartal’a gelmesi nedeniyle teşekkür ederiz. İkinci de sevginin koşulu yoktur. Sevgi koşulsuz bir şeyi sevmektir. Kendine benzetmek değildir. Dolayısıyla sevginin önemini anlatmaya çalışmak istedik. O konuda da mesajlar verdik. Koşulsuz sevelim, insanı sevelim, doğayı sevelim, hayvanları sevelim çocukları sevelim, engellilere sevelim, ülkeyi sevelim” dedi.

📆 15 Şubat 2017 Çarşamba 10:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

BAĞLANTILAR

sadi yeni sultanbeyli proje ak Belediye tuzla pendik baskani maltepe ziyaret turkiye kaza huseyin Sağlık kartalda futbol mehmet belediyesi kartal istanbul ahmet meclis universitesi mutlu anma Sancaktepe yardim oz şimşek kartalspor chp parti cocuk kadikoy Spor GÜNCEL baskan merkezi Altinok mac koleji gunu yazici Eğitim