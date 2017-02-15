Balkanlar Koleji ” Küçükler Satranç Okul Takımın”dan Şampiyonluk Başarısı

Yakacık Balkanlar Koleji Küçükler Satranç Okul Takımından Şampiyonluk Başarısı.

10-11-12 Şubat 2017 tarihlerinde zorluk derecesi oldukça yüksek olan” Özel Eyüboğlu Dostluk Satranç Turnuvası” düzenlendi. Farklı kategorilerde İstanbul genelinden 145 okul takımının yarıştığı turnuvada Yağız Çınar AKIN,Devin HİŞİL,Tuna Deniz PAÇ ve Nebil ARSLANTÜRK’ten oluşan “Küçükler Okul Takımımız” puan farkı ile birinci oldu.Ayrıca bu turnuvaya tecrübe kazanmak amacıyla katılan ikinci sınıf öğrencilerimizden Ada CINDIK,Ege KARAASLAN,Bora KAYA ve Deniz TURAN yarışmada 12.oldular.Öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik eder; 20-21-22-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan” İstanbul Okul Sporları Finali”nde başarılar dileriz.