KARTAL ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Kartal Atalar Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutularak hayır yemeği verildi. Kartal Atalar’da ikamet eden şehitler; Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren ve Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun ruhu için okutulan Mevlidi Şerif ve hayır yemeğine; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel’in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kayseri’de gerçekleşen bombalı terör saldırısı sonucu 17 Aralık’ta şehit düşen Kartallı er Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren’in yakınlarının da katıldığı mevlitte geçtiğimiz gün Suriye El Bab’ta IŞİD’le gerçekleşen çatışmalarda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve tüm şehitler için dualar okundu. Mevlidin okunmasının ve öğlen namazının ardından şehitlerin ruhu için hayır yemeği verildi.