“FOSFORLU CEVRİYE ” KARTAL’DA BEĞENİYLE İZLENDİ

Tiyatro Kare grubu tarafından sahnelen ‘Fosforlu Cevriye’, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Suat Derviş’in aynı adlı romanından uyarlanan ve eski İstanbul’un Galata semtinde yaşanan buruk bir aşk hikâyesini anlatan oyuna Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu oyunda oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Yazar Suat Derviş’in, şarkılara bile konu olan ‘Fosforlu Cevriye’ adlı romanından Tuncer Cücenoğlu tarafından uyarlanan ve Tiyatro Kare’nin sahneye koyduğu tiyatro oyunu Kartallıların büyük beğenisini kazandı. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve eski İstanbul’un Galata semtinde yaşanan buruk bir aşk hikayesini anlatan oyunda, güzelliği ve parlak zekasıyla adeta ışıldayan Fosforlu Cevriye adlı kadının dramı yansıtıldı. Sürgünde yaşarken kaçarak geldiği İstanbul’da kendisini hiç de alışkın olmadığı bir durumda bulan Cevriye’nin, siyasi düşünceleri nedeniyle idam mahkumu olarak yargılanan bir aydınla yaşadıklarını anlatan oyunda zaman zaman müzikal öğeler de kullanıldı. Oyunda; Cevriye’ye insanlığını hissettiren ve ona cinsel bir obje olarak bakmayarak daha önce tatmadığı insani duyguları yaşatan aydının sayesinde İstanbul’un karanlık sokakları, ay ışığında romantik bir yere dönüşürken dillere destan platonik bir aşk, yerini buruk bir acıya bırakıyor.

İzleyicilerin kah güldüğü kah hüzünlendiği oyunda sesiyle de büyük beğeni kazanan oyuncu Ayça Varlıer, seyirciden tam not aldı. Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Tiyatro Kare ekibine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, oyuncu Ayça Varlıer’e çiçek takdim etti. Oyun için ve Kartal’da sanat ve kültür hayatına yaptıkları katkıdan dolayı oyuncu ekibine teşekkür eden Yüksel, Kartal Belediyesi’nin benzer kültür etkinliklerini sürdüreceğini belirtti.