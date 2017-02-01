Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Maltepe, Manşet » Maltepeli miniklere çömlek eğitimi
Maltepeli miniklere çömlek eğitimi
Maltepeli miniklere çömlek eğitimi

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören 230 minik öğrenci, unutulmaya yüz tutan ve Unesco tarafından koruma altına alınan çömlek sanatıyla ilgili uygulamalı eğitim aldı.  Belediyeye bağlı 5 kreşte eğitim alan minik öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız ve ekibi tarafından düzenlenen çömlek etkinliğine katıldı. Oldukça heyecanlı olduğu görülen çocuklar, hem kil ile çalışarak el becerilerini geliştirdi, hem de öğretmenlerinin ve kendilerinin yüzüne kil sürerek eğlenceli vakit geçirdi.

📆 13 Şubat 2017 Pazartesi 12:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

BAĞLANTILAR

Eğitim sultanbeyli tuzla parti yeni Belediye kartalspor kartalda istanbul kaza ziyaret merkezi mac sadi baskan huseyin gunu baskani proje futbol anma Spor şimşek kartal ak yazici Sancaktepe mehmet Sağlık turkiye maltepe kadikoy chp mutlu GÜNCEL oz cocuk koleji universitesi pendik ahmet belediyesi meclis Altinok yardim