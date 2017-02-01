MÜSLÜMAN ve TÜRK GİBİ YAŞAMAK?

Türk’ün Türk gibi, Müslüman’ın Müslüman gibi yaşamadığı, davranmadığı, düşünmediği ülkemizde; particilerin, cemaatçilerin, tarikatçıların birbirleri gibi yaşadıklarını, birbirlerine benzediklerini, dünyaları çok farklı bile olsa bağlı oldukları grup, kişi ve kendi çıkarları söz konusu olunca birbirlerine nasıl bağlandıklarını kaygıyla izliyoruz.

Dünya tarihinden Türkleri çıkar ortada bir şey kalmaz diyor, kendi insanımızı parti, cemaat, tarikat, kişiler için ötekileştiriyoruz.

Diğer taraftan; aynı camide namaz kıldığımız, aynı kitaba iman ettiğimiz, aynı kıbleye yöneldiğimiz din kardeşlerimizi sırf parti, cemaat, tarikat sebebiyle ötekileştiriyor, bölüyor, bölünüyoruz.

Şimdi düşünelim; Türklüğümüze, Müslümanlığımıza değil de dün olmadığı gibi yarın da olmayacak olanlara bağlanmak, bir başka Türk kardeşimizi, Müslüman kardeşimizi ötekileştirmek nefsimizden, şeytandan ve elin gâvurundan değil de nedir?

Asli ve üst değerlerini doğru yere konumlandıramayanlar, geçici değerleri hak ettikleri yere koyamayanlar hem bu dünyada, hem de ahirette kaybetmeye mahkûmdur. Ülkemizin hali de ortadadır.