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Pendik Tavşantepe’de minibüs devrildi, bir kişi yaralandı
Pendik Tavşantepe’de minibüs devrildi, bir kişi yaralandı

Pendik’te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 01.00 sıralarında Tavşantepe E-5 yan yol Maltepe istikametinde meydana geldi. İddialara göre Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Cengiz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 13 Şubat 2017 Pazartesi 10:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
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11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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