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Belediye korosu “Bir Nefes Aşk” dedi.
Belediye korosu “Bir Nefes Aşk” dedi.

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü konseriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi, sevgililer günü öncesi seven kalpleri unutmadı. Belediyenin şef Füsun Batum yönetimindeki  70 kişilik dev sanat müziği korosu, bu özel gecede “Bir Nefes Aşk” isimli konseriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Koro, Yüksel Ayvalı’nın sunumu eşliğinde aşka ve sevgiye dair sanat müziğinin en güzel örneklerini seslendirdi. Konsere büyük ilgi gösteren dinleyicilerde, koronun eserlerine eşlik ederek Maltepe’de sevgi dolu bir akşam yaşadı.

 

📆 13 Şubat 2017 Pazartesi 10:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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