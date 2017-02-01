Belediye korosu “Bir Nefes Aşk” dedi.

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü konseriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi, sevgililer günü öncesi seven kalpleri unutmadı. Belediyenin şef Füsun Batum yönetimindeki 70 kişilik dev sanat müziği korosu, bu özel gecede “Bir Nefes Aşk” isimli konseriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Koro, Yüksel Ayvalı’nın sunumu eşliğinde aşka ve sevgiye dair sanat müziğinin en güzel örneklerini seslendirdi. Konsere büyük ilgi gösteren dinleyicilerde, koronun eserlerine eşlik ederek Maltepe’de sevgi dolu bir akşam yaşadı.