İlk Suluboya Trio Workshop Venüs Sanat Galerisi’nde…

Farklı ülkelerde uygulaması yapılmış olan 3’lü suluboya workshop gösterisinin, Türkiye’deki ilk uygulaması Venüs Sanat Galerisi’nde gerçekleşti.

3’lü suluboya workshop çalışmasını Venüs Sanat Galerisi’nde bir araya gelen suluboyanın usta sanatçıları Hicran Alioğlu, Ercan Paya ve Süha Özkoral gerçekleştirdi.

Etkinlikte yapılan çalışma katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile hediye edildi.