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İlk Suluboya Trio Workshop Venüs Sanat Galerisi’nde…
İlk Suluboya Trio Workshop Venüs Sanat Galerisi’nde…

Farklı ülkelerde uygulaması yapılmış olan 3’lü suluboya workshop gösterisinin, Türkiye’deki ilk uygulaması Venüs Sanat Galerisi’nde gerçekleşti.

3’lü suluboya workshop çalışmasını Venüs Sanat Galerisi’nde bir araya gelen suluboyanın usta sanatçıları Hicran Alioğlu, Ercan Paya ve Süha Özkoral gerçekleştirdi.

Etkinlikte yapılan çalışma katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile hediye edildi.

 

📆 13 Şubat 2017 Pazartesi 10:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 22 13 6 3 32 12 +20 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 +17 39 Play-off
3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 +4 35
7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 +4 32
9 Bayburt GÖİ 23 7 9 7 23 22 +1 30
10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 +1 30
11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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