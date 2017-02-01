İlk Suluboya Trio Workshop Venüs Sanat Galerisi’nde…

Farklı ülkelerde uygulaması yapılmış olan 3’lü suluboya workshop gösterisinin, Türkiye’deki ilk uygulaması Venüs Sanat Galerisi’nde gerçekleşti.
3’lü suluboya workshop çalışmasını Venüs Sanat Galerisi’nde bir araya gelen suluboyanın usta sanatçıları Hicran Alioğlu, Ercan Paya ve Süha Özkoral gerçekleştirdi.
Etkinlikte yapılan çalışma katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile hediye edildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|22
|13
|6
|3
|32
|12
|+20
|45
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|23
|10
|9
|4
|41
|24
|+17
|39
|Play-off
|3
|Altay
|23
|10
|9
|4
|37
|22
|+15
|39
|4
|Van Bş. Bld.
|23
|10
|9
|4
|24
|21
|+3
|39
|5
|Çorum Bld.
|23
|9
|8
|6
|32
|21
|+11
|35
|6
|Gölcükspor
|23
|9
|8
|6
|28
|24
|+4
|35
|7
|Kızılcabölükspor
|23
|8
|9
|6
|24
|22
|+2
|33
|8
|Ankara Demirspor
|23
|7
|11
|5
|31
|27
|+4
|32
|9
|Bayburt GÖİ
|23
|7
|9
|7
|23
|22
|+1
|30
|10
|24 Erzincanspor
|23
|7
|9
|7
|21
|20
|+1
|30
|11
|Erzin Bld.
|23
|8
|6
|9
|23
|32
|−9
|30
|12
|Tekirdağspor
|23
|7
|8
|8
|22
|28
|−6
|29
|13
|Karacabey Birlikspor
|23
|7
|5
|11
|41
|38
|+3
|26
|14
|Kartalspor
|23
|7
|4
|12
|22
|29
|−7
|25
|15
|Cizrespor
|23
|5
|9
|9
|18
|31
|−13
|24
|16
|Kozan Bld.
|22
|5
|7
|10
|22
|29
|−7
|22
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|22
|5
|6
|11
|24
|38
|−14
|21
|18
|Manavgatspor
|22
|3
|11
|8
|15
|31
|−16
|20
|19
|Beylerbeyi
|22
|4
|7
|11
|23
|32
|−9
|19
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