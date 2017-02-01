Kurtköyspor, Beykoz’da saldırıya uğradı!

İstanbul’da bu sezon futbolun sonu geldi. Saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kötü gidişe engel olan da maalesef yok. ‘Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur’ derler… İşte böyle bir olayla karşı, karşıyayız.

Süper Amatör Lig Klasman Grubu mücadelesinde Paşabahçe Stadında Bahçelievler temsilcisi Koca Sinanspor ile karşılaşmak üzere Beykoz’a giden Kurtköy kafilesine Paşabahçe Stadının önünde 30 kişilik bir grup tarafından taşlı sopalı saldırı oldu.

Kurtköyspor kafilesi Stattan kaçtı ve Beykoz’da bir yere sığındı. Turuncu- morlu ekibin Başkanı Önder Akpınar, “3 futbolcum ve bir görevlimiz yaralandı. Maça çıkacak durumumuz yok” dedi.

Akpınar, “Maça gelirken Beykoz’da saldırıya uğradık. Kocasinan ile olayın alakası yok. Saldırıyı yapan takımın ligde daha önce karşılaştığımız bir takım olduğu yönünde kuvvetli deliller var” dedi.

Hafta içinde TFF İstanbul İl Temsilciliğini uyardığını ve Stadın yerinin değiştirilmesini istediğini ifade eden Kurtköyspor Başkanı, bu isteğinin kabul edilmediğini söyledi.

Akpınar şöyle devam etti, “Kim olduğunu bilmediğimiz kişiler kafilemize saldırdı. Oyuncularım yaralandı, aracımız zarar gördü. Emniyet güçlerinden bu kişilerin tespit edilmesini istedik. Kocasinanspor maçına çıkmayabiliriz” dedi.