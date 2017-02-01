Kartal’ın arsasının Baro’ya verilmesine yargı “Dur” dedi

Mahkeme, CHP’li Kartal Belediyesi’nin, mülkiyeti kendisine ait 2620 M2’lik “park” alanını İstanbul Barosu’na tahsis ettiği kararın “yürütmesini” durdurdu.

AK Partili meclis üyeleri Yunus Fırat Aydın ve Haydar Göksoy, İdare Mahkemesine başvurarak kararın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme kararında “dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı sonucuna varıldığından, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun’un 57. Maddesi ile değişik 27/2. Maddesi uyarınca dava sonuna kadar, teminat almaksızın yürütmenin durdurulması isteminin KABULÜNE, belediye’nin 7 gün içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.

Olayın geçmişi

Kartal Belediyesi, Anadolu Adliyesi’nin yanında bulunan ve mülkiyeti kendisine ait 2620 M2’lik “Park Alanı” nı İstanbul Baro Başkanlığı ile ortak hizmek gerçekleştirmek adına sözü edilen “park alanı”na Baro tarafından prefabrik yapı yapılarak 25 yıl süre ile bedelsiz kullanılması ve süre bitiminde ise yapının belediyeye bırakılması yönünde ki talebinin meclise getirmiş ve karar Ak Partinin muhalefetine rağmen CHP’nin oy çokluğu ile meclisten geçmişti. Maddenin görüşülmesi sırasında CHP’li meclis üyeleri ile AK Parti’li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Ak Parti Meclis Üyesi Yunus Fırat Aydın, tahsis edilmesi istenen yerin “park” alanı olduğunu, buranın bu şekilde tahsis edilmesinin İmar Kanunu’na ve İmar yönetmeliğine aykırı olduğunu söylemişti.

Yunus Fırat Aydın, konuyu Baro Başkanı Ümit Kocasakal ile görüştüğünü belirterek “Baro Başkanı Ümit Kocasakal ile telefonla görüştüm kendisine “tahsis edilecek olan yerin yeşil alan olduğuna dair bir bilginiz var mı” diye sordum, iki noktayı belediyenin kendilerine gösterdiğini fakat bu gün gündemimize gelen parselin yeşil alan olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını ifade etti. Peki dedim sayın başkan “Yeşil alan tahsis edilirse, böyle bir hukuksuzluğun içine girermisiniz “ “biz yeşil alanda böyle bir iş yapmak istemeyiz, böyle bir hukuksuzluğun içinde bulunmak istemeyiz” dediğini aktarmıştı.

Yapılan oylamada karar CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçmişti.

Bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri Yunus Fırat Aydın ve Haydar Göksoy, İdare Mahkemesine başvurarak kararın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen Mahkeme, Ak Partinin talebini yerinde bularak “Kararın yürütmesinin durdurulmasına” karar verdi.