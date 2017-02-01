Kartalspor, Erzin deplasmanından üç puanla döndü

Kartalspor deplasmanda kazanmasını bildi.

Spor Toto 3.lig’in 24.haftasında deplasmanda Erzin Belediyespor’la karşılaşan Kartalspor ilk yarıda Emrah Taysi ile bulduğu golle müsabakadan galibiyetle ayrılarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kulüp Başkanı Ali Apaydın ve yöneticiler Yasin Sülük, Hakan Doğan, Sayit Karagöz ve Burak Ayata Erzin deplasmanında Kartalspor’u yalnız bırakmadı. Başkan Ali Apaydın karşılaşmayı Erzin Belediyespor Kulüp Başkanı Murad Ergörün’le birlikte takip etti.

Teknik direktörü Önder Deniz Kolgu kart cezalısı Yasin Şahan ve sakatlıkları bulunan Baran Basut, Onur Acar, Samet Eser ve Tugay Kaya’nın yokluğunda Erzin Belediyespor karşılaşmasının kadrosuna Osman Şimşek, Ender Kaya, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Oğuzhan Demir, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Zafer Çuvalcı, Safa Serbest, Tahsin Hacımustafaoğlu, Dündar Denizhan, Görkem Güven, Yusuf Ocak, Furkan Çarkçı, Recep Yaşar ve Aytek Öktem’i dahil ederken, kasığında ağrıları bulunan Osman’ın durumu son ana kadar belli olmadığı için kaleci Armağan Önür’de Erzin’e götürüldü fakat Osman’ın oynayacağı netleşince 18 kişilik kadro dışında kaldı.

Kolgu ilk onbirde ise Kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Önlerinde Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Orta alanda Recep Yaşar, Yusuf Ocak, Dündar Denizhan ve ileri uçta Aytek Öktem’e şans verdi.

Erzin stadyumunda saat 13:00’da başlayan karşılaşmayı Malatya bölgesi hakemlerimizden Öner Fırat yönetirken yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve Mesut Küçükarslan üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Doğan görev aldı.

Kartalspor maça bordo forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Osman Şimşek yeşil forma giydi. Rakip Erzin Belediyespor ise turuncu beyaz çubuklu forma turuncu şort ve turuncu konç ile çıktı. Erzin Belediyespor kalecisi Ömer Kavurkacı ise siyah formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Erzin Belediyespor takım kaptanı Şahin Tüter kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kartalspor başladı

Maçtan dakikalar.

4.dakikada atak yönünün solunda yedek kulübesinin hemen önünde Recep Yaşar, Fatih Uyar’a baskı yaptı, topu Dündar Denizhan’a kazandırdı, Dündar ceza sahasına koşu yapan Yusuf’a ortasını yaptı, yükseklik kazanan topu kaleci Ömer kontrol etti.

9.dakikada Erzin Belediyespor sağ kanattan atağa kalktı, son çizgiye inmeden Fatih Uyar ceza sahası önüne yerden ortasını yaptı, savunmamız kontrol etmişti fakat öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

10.dakikada atak yönünün solunda Aytek’e faul yapıldı, Duran topu Dündar kullandı, uzak mesafeden kaleyi denedi top doğrudan dışarıya gitti.

11.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, Nureddin Ersoy ve Fatih Uyar onu marke etmeye geldi, ikisinden de kurtulup önünü boşalttı ve ceza sahasına ortasını yaptı Aytek Öktem savunmayla birlikte topa yükseldi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

12.dakikada savunmadan Sait Ulucan uzun oynadı Erzin savunmasından Umut Çelik topu kontrol edip kalecisi Ömer’e oynadı Yusuf kaleci Ömer’e baskı yapınca kaleci Ömer topu taca attı.

13.dakikada orta alanda Aytek Öktem topu kontrol etti. 3 Erzin’li oyuncu baskı yaptı, Aytek topu saklamayı başardı ve faul aldı. Kartalspor serbest vuruşu ceza sahası içerisine kullandı, savunma uzaklaştırmak istedi ceza sahası önüne açılan top Mustafa Şeker’de kaldı, Mustafa bekletmeden şutunu çekti top yandan dışarı gitti.

15.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, önünü boşaltarak ceza sahasında arka direğe koşu yapan Yusuf’a çok güzel bir orta yaptı, Yusuf mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

19.dakikada sağ kanattan Recep Yaşar’ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde Aytek Öktem röveşata denemesi yaptı top yandan dışarı çıktı.

20.dakikada Erzin Belediyespor’dan Samed Ali Kaya ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluştu şutunu çekti Ozan Solak kendini topun önüne attı ve topun kaleye gitmesine izin vermedi, top tekrar Samed Ali’de kaldı ikinci vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

21.dakikada Yılmaz Lüle sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şut çekmek istedi Tulga Balcı ayağını koydu Yılmaz, Tulga’nın ayağına vurunca karşılaşmanın hakemi Öner Fırat’tan sarı kart gördü.

22.dakikada atak yönünün solunda Aytek topu kontrol etti, 3 oyuncudan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Dündar Denizhan ceza sahasına güzel bir orta yaptı, Recep kafayla indirdi, Emrah Taysi gelişine vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

26.dakikada Nureddin Ersoy ceza sahası önünde topla buluştu, sol çaprazdan ceza sahasına giren Şahin Tüter’e pasını attı, kaleci Osman Şimşek son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

27.dakikada Erzin Belediyespor’dan Fatih Uyar, sağ kanattan son çizgiye kadar ilerledi, yerden sert ortaladı, Tulga Balcı son anda araya girerek kale önünden topu kornere gönderdi. Atak yönünün sağından Erzin Belediyespor’lu oyuncuların kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Şeker kafayla uzaklaştırdı.

29.dakikada Burak Yılmaz orta yuvarlakta Nureddin Ersoy’u düşürdü, Burak, Nureddin’i yerden kaldırmak için elini uzatırken Nurettin bu davranışa karşılık vermedi. Serbest vuruşu aynı oyuncu ceza sahası içerisine doğru kullandı fakat top kimseye değmeden dışarı gitti.

32.dakikada Burak Yılmaz rakibinin darbesiyle yerde kaldı, üç oyuncu Burak’a baskı yapmıştı fakat karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi, Erzin Belediyespor’lu oyuncularda topu taca göndermeyince oyun devam etti. Erzin’li oyuncular kale önünde baskı kurdu, ceza sahası sağında bulunan Emre Keleşoğlu’na topu gönderdiler o noktadan Sait ve Emre Keleşoğlu birbiriyle çarpıştı karşılaşmanın hakemi yine devam kararı verirken oyuncularımız topu dışarı gönderdi.

36.dakikada Mustafa Şeker Kartalspor kalesini sağ çaprazdan gören bir noktada Erzin Belediyespor’dan Samed Ali Kaya’ya dengesiz girince karşılaşmanın hakemi faul kararı verdi. Abdulhaluk Aba serbest vuruşu yerden barajın altından sert bir şutla kaleye göndermek istedi fakat top barajdan döndü.

38.dakikada Erzin Belediyespor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya ceza sahası içerisinde turuncu-beyazlı oyuncular vurdu, Kartalspor savunması o noktada adeta etten duvar örerek peş peşe kaleye çekilen şutların kaleye gitmesine izin vermedi.

39.dakikada Samed Ali Kaya, ceza sahasına atılan topa hareketlendi, Kartalspor savunması dokunamayınca top arkaya sarktı, Samed kaleci Osman Şimşek’le karşı karşıya kalmıştı fakat Osman son anda topu taca vurdu.

42.dakikada top orta alanda rakibin eline çarptı, Emrah Taysi atışı kullandı, top doğrudan kaleci Ömer Kavurkacı’ya gitti, Ömer topu hemen oyuna sokmak istedi fakat Yusuf topu kaptı atak yönünün sağından kale önüne paralel sert ortaladı, savunmaya çarpan top kornere gitti. Köşe vuruşunu Yusuf kullandı, arka noktada Emrah Taysi kafayı vurdu top üstten dışarı gitti.

43.dakikada sol kanattan ceza sahasına orta yaptılar, savunmada Tulga Balcı rakibi Mahsum Kara ile topa hamle yaptı iki oyuncuda bu pozisyonda yerde kaldı, Erzin Belediyespor’lu oyuncular penaltı bekledi.

45+1.dakikada sağ kanattan Fatih Uyar ortaladı, savunmada Tulga Balcı kafayla uzaklaştırdı, top Metin İlhan’da kaldı, Metin tekrardan Fatih’le oynadı Fatih tekrar ceza sahasına ortasını yaptı bu sefer Emrah Taysi kafayla uzaklaştırdı. Dündar savunmanın solunda topu kontrol etti rakibinden saklarken faul aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Emrah Taysi’nin 22.dakikada kaydettiği golle Kartalspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken ikinci yarıya ev sahibi Erzin Belediyespor başladı.

47.dakikada Erzin Belediyespor’dan Samed Ali Kaya sol çaprazda topla buluştu, vuruşunu yaptı top az farkla dışarı çıktı.

53.dakikada Erzin Belediyespor’dan Yılmaz Lüle sağ kanattan kale önüne sert ortaladı, o noktada topa kimse dokunamayınca top doğrudan taca gitti. Bu pozisyon sonrasında kasığındaki ağrı nükseden Osman yerde kalınca sağlık ekipleri müdahale yaptı.

54.dakikada rakip atak yönünün hafif sol taç çizgisine yakın bir bölgede Aytek Öktem rakibine faul yaptı, ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşu Emrah Taysi kafayla uzaklaştırdı.

55.dakikada Erzin Belediyespor’dan Samed Ali Kaya, Tulga Balcı ile omuz omuza son çizgiye kadar indi, kale önüne doğru yerden sert ortaladı arka tarafta Abdulhaluk Aba kayarak topa yetişmek istedi fakat dokunamayınca takımı adına önemli bir gol fırsatını değerlendirememiş oldu.

63.dakikada Kartalspor atak yönünün sağından taç atışı kullandı. Recep Yaşar topu aldı, ceza sahası içerisindeki Aytek Öktem’e ortaladı, top biraz yüksek kalınca Aytek’in kafa vuruşu istediği gibi olmadı.

64.dakikada Erzin Belediyespor’dan Mahsum Kaya oyundan çıkarken yerine Oğuzhan Bozkurt oyuna dahil oldu.

65.dakikada ceza sahasının solunda Mustafa Şeker rakibini düşürünce karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü, Samed Ali Kaya yerden kaleye gönderdi, savunmaya çarpan topu Dündar tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

67.dakikada Zafer Çuvalcı oyuna girerken Mustafa Şeker oyundan çıktı.

70.dakikada rakip atak yönünün sol çaprazında Zafer Çuvalcı rakibini düşürdü, Şahin Tüter serbest vuruşu kullandı, ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yaptılar top kaleci Osman Şimşek’in kontrolünde üstten dışarı gitti.

71.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, altı pas önüne koşu yapan Yusuf Ocak’a alda at dercesine bir pas attı, Yusuf net gol pozisyonunda topa vuramayınca Kartalspor önemli bir gol fırsatını değerlendirememiş oldu.

75.dakikada Erzin Belediyespor’da Abdulhaluk Aba oyundan çıkarken yerine Serhat Akyün oyuna dahil oldu.

76.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu, Muhammed Yusuf Ocak’ın yerine oyuna dahil oldu.

77.dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samed Ali Kaya şutunu çekti kaleci Osman Şimşek yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

78.dakikada Osman Şimşek oyunu başlattı, atak yönünün sağında Tahsin Hacımustafaoğlu, rakibinden kurtulmak isterken eli rakibin yüzüne çarpınca karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü.

79.dakikada Erzin Belediyespor’dan Yılmaz Lüle oyundan çıkarken yerine Serdar Sudun dahil oldu.

82.dakikada Dündar Denizhan’dan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Recep Yaşar, Aytek Öktem’e pasını çıkarttı Aytek’ten önce savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi fakat Dündar topa sahip oldu, iki rakibin arasından sıyrılmak isterken yerde kaldı. Atak yönünün solundan kullanılan serbest vuruşta savunma uzaklaştırdı, Ozan Solak sağ çaprazda topla buluştu, tekrar içeri doldurdu, Aytek ceza yayının içinde topla buluştu vuruşunu yaptı top kale direğinin dibinden dışarı çıkarken öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

85.dakikada ceza sahasının sağından ortaladılar, arka direkte Erzin Belediyespor’dan Serdar Sudun kafayı vurdu top direğin dibinden dışarı çıktı.

86.dakikada Aytek Öktem ayağına aldığı darbe sonucunda yerde kaldı, Erzin Belediyespor’lu oyuncular devam etti, sonrasında topa sahip olan kaleci Osman topu taca attı, Aytek’in tedavisinden sonra taç atışını Erzin Belediyespor’lu oyuncular kullandı fakat Kartalspor’lu oyuncular topu kendilerine atmasını beklerken onlar oyuna devam etti.

90.dakikada savunma arkasına atılan topa Sait kafayı dokundu ve topu kornere gönderdi. Atak yönünün sağından köşe vuruşu kullandılar, Zafer Çuvalcı ön direkte topu uzaklaştırdı, orta sahaya açılan topu doğrudan kaleye göndermek istediler fakat top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90+1.dakikada Kartalspor ceza sahası önünde Recep Yaşar rakibiyle hava topuna çıkmayınca karşılaşmanın hakemi Öner Fırat kalbura yattığı gerekçesiyle faul kararı verdi.

90+2.dakikada serbest vuruş öncesinde Dündar Denizhan yerini Görkem Güven’e bıraktı.

90+3.dakikada Serdar Sudun serbest vuruşu kullandı, doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıkınca Kartalspor rahat bir nefes aldı.

Erzin Deplasmanından galibiyetle ayrılan Kartalspor puanını 25’e yükselterek kırmızı hattan çıktı psikolojik olarak rahatladı.. Bordo-Beyazlılar Çarşamba günü saat 13:00’da sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.