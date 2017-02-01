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Türkiye’de İstikrar Kağıthane’de Yatırım Var
Türkiye’de İstikrar Kağıthane’de Yatırım Var

İSTİŞARE TOPLANTISINDA İSTİKRAR VURGUSU.

Kağıthane Belediyesi’nde 2004 yılında Başkan Fazlı Kılıç dönemiyle birlikte başlayan ve her yıl gelenekselleşen istişare toplantıları bu yılki muhtarlar buluşmasının ardından eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle devam etti.

Kağıthane’de son 1 yılda gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra referandum süreci ve Kağıthane’de gelecek dönem projelerinin konuşulduğu toplantıya, bugüne kadar Kağıthane Belediye Meclisi’nde görev almış 100’e yakın meclis üyesi katıldı.

Türkiye’deki istikrarın yansımalarını vatandaşın Kağıthane’de gözlemleyebildiğini belirten Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ‘’ Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni oylayacağımız bir referandum süreci var. Geçmişte ülkemiz koalisyonlardan çok çekti. Koalisyon hükümetlerinin ortalama ömrü 1 buçuk yıldır. Bu sürede hiçbir yatırım projelendirilip hayata geçirilemediğinden Türkiye hep geri kaldı çünkü hep seçim oldu hükümet değişti. Bugün böyle bir imkanımız varken, istikrarı yakalamışken bunu kalıcı hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne ‘evet’ demeliyiz.’’ dedi.

Türkiye’de İstikrar Kağıthane’de Yatırım Var

Türkiye’de savunma sanayi, teknoloji, ulaşım, sağlık gibi pek çok alanda yapılan yatırımların dünyaya ilham olduğunu belirten Başkan Kılıç; ‘’ Ülkedeki istikrardan elbette ki Kağıthane de payını alıyor. 2016 yılında 150 milyon TL’lik yatırım yaptık. Sultan Selim Kültür Kompleksi, Hamidiye Kapalı Yüzme Havuzu, Seyrantepe Mahalle Konağı, Gürsel Mahalle Konağı, Merkez Mahallesi Kültür Kompleksi Merkezi ve Otoparkı, 10 adet çocuk parkı ve yeşil alan, 6 adet yeni okul, 80 bin ton asfaltlama çalışması, 2 yeni yol ve prestij cadde, 2 adet aile sağlığı merkezi, kilometrelerce altyapı yenileme hizmetini 2016’da Kağıthanemize kazandırdık. Kültür merkezlerimizde her gün farklı bir tiyatro, söyleşi, sinema etkinliğini vatandaşlarımıza ücretsiz sunuyoruz. Spor komplekslerimiz ve yaşam beceri atölyelerimizde çocuk ve gençlerimize onlarca branşta ücretsiz kurslar veriyoruz. Sosyal mağazamız ve aşevimizle ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, eşya, yakacak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın kaynağını ülkemizdeki istikrar ortamı sağlamaktadır. Eğer koalisyon hükümetleri kurulup her yıl seçime gitseydik ülkede istikrar kalmaz, bu yatırımlar için de bizler kaynak bulamazdık.’’ dedi.

İstişare toplantısı Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

📆 11 Şubat 2017 Cumartesi 13:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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11 Erzin Bld. 23 8 6 9 23 32 −9 30
12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
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15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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