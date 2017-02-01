“Anayasa Değişikliği ve Referandum” toplantılarının ilki gerçekleşti.

TÜGİAD Ankara Şubesi’nin organize ettiği “Anayasa Değişikliği ve Referandum” toplantılarının ilki gerçekleştirildi. MHP’li Mehmet Parsak ve Oğuz Turhan, Anayasa değişikliği süreci ve referandumda izleyecekleri politika hakkında bilgi vererek bunun gerekçelerini anlattı.

MHP’li Mehmet Parsak ile Oğuz Turhan, Türkiye Genç İşadamları (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nde yapılan toplantıda genç işadamlarına partilerinin Anayasa değişikliği sürecinde izlediği politika ve referandumda neden “evet” diyecekleri hakkında bilgi verdi.

TÜGİAD Ankara Şubesi, “Anayasa Değişikliği ve Referandum” toplantılarının ilkini gerçekleştirdi. Parlamento İlişkileri Komisyonu (PİK) tarafından organize edilen toplantılar kapsamında izleyen günlerde AK Parti ve CHP temsilcileri ile de bir araya gelinecek. MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Mehmet Parsak ile MHP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Oğuz Turhan’ın konuk olarak yer aldığı ilk toplantıya TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman, Başkan vekilleri Koray Kartal, Selim Akın ve eski başkan Türker Naslı ile Ankara Şube yönetim kurulu üyeleri, diğer şubelerden temsilciler ve Dernek üyesi işadamları katıldı.

TÜGİAD PİK Başkanı Begüm Akış’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman da bir konuşma yaptı. Kahraman, “Değerli konuklarımıza bugün bizleri bilgilendirmek için aramızda olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler neye evet neye hayır diyeceğimizi bilmek istediğimiz için bu toplantıları organize ediyoruz. Bugün MHP temsilcilerini ağırlıyoruz, önümüzdeki dönemde farklı seslerin de TÜGİAD Ankara’da kendilerini ifade etmelerine imkan vereceğiz. Bizler TÜGİAD Ankara Şubesi ve iş adamları olarak artıları ve eksileriyle tüm süreci yakından takip ediyoruz. Gerek ekonomik ve ticari gerekse istihdam konularında her zaman olduğu gibi yine üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sorun 1982 Anayasası ile başladı

MHP’li Oğuz Turhan konuşmasında, burada bulunma nedenlerinin MHP’nin bu süreçteki görüşlerini genç işadamları ile paylaşmak ve onların sorularını yanıtlamak olduğunu belirterek, 1982 Anayasasından bu yana ülkede yaşanan siyasal süreci anlattı. 1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği günden bu yana hükümet sisteminin tartışılmasına yol açtığını vurgulayan Turhan, Türkiye normalleşmeye başlayıp sivil iktidarlar güçlü olmaya başlayınca değişiklikler yapıldığını ve bu güne kadar Anayasanın 18 kez değiştirildiğini hatırlattı. Turhan, “Bu değişikliklerin hepsi olumlu diyemeyiz. Mesela 2007’deki referandum ile yapılan anayasa değişikliği bugünkü sorunu yaşamamıza neden oldu” dedi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçiminden sonra Türkiye’de parlamenter sistem tartışmalarının da yükseldiğine işaret eden Turhan, “Sorumluluk tartışması her zaman vardı. Ülkenin yakın dönemde ciddi sorun ve sıkıntılardan geçiyor olması nedeniyle Devlet Bahçeli Ekim ayında bu değişiklik için çağrı yaptı. Anayasal çerçeve tartışmaları da böyle başladı. Ardından tüm süreç şekillendi” diye konuştu.

“Meşruiyet krizi hep vardı”

Mehmet Parsak da konuşmasında, Türkiye’de Cumhurbaşkanının yetki dengesizliği ve bu konudaki tartışmanın uzun süredir var olduğunu hatırlatarak, meşruiyet krizinin hep olduğunu söyledi.

Siyasal sistemdeki çok başlılığın iş dünyası açısında sakıncalarına da değinen Parsak, şöyle konuştu:

“Katma değer üreten siz iş adamları için de bu çift şekilli yönetim sıkıntılı bir durum. Buna son vermek gerekiyor. Devlet Bahçeli’nin de çağrıda bulunma sebebi budur. Cumhurbaşkanı bu anayasaya göre şu anda hiçbir sorumluluk sahibi değildir. Fiili durumu anayasal durum içine çekmek için bu düzenleme gerekli. Değişikliğe egemenliğin sahibi millet karar verecek. MHP kurulduğu günden bu yana geçen 48 yıllık süreçte her zaman inisiyatif almıştır. Geçmişten bu yana her hangi bir mutabakat yapılması gerekiyorsa bundan hiçbir zaman kaçmadı. Millet şu anki mutabakata evet ya da hayır diyerek takdirini gösterecek.”

MHP’li Parsak, Anayasanın tamamının değişmediğini, bir kısmı ve ihtiyaç olduğu kadarının değiştiğini anlatarak, “O yüzden bu sistem ne başkanlık ne yarı başkanlık. Bu sistem cumhurbaşkanlığı sistemi” dedi. Parsak, düzenlemeye yönelik eleştirilerin hakkaniyetli olması gerektiğini ifade ederek, yasama ve yürütmenin birbirinin seçimini yenileyebildiği sistemlerin başkanlık sistemi olmadığını savundu.

Toplantının soru cevap kısmında genç işadamları MHP temsilcilerine Anayasa değişikliğiyle ilgili çeşitli sorular yönelttiler. Sorular özellikle değişikliğin ekonomik hayata yansımaları, bu açıdan neler getireceği, 18 yaşı dolduranlara vekillik hakkı, yedek vekillik, vekil sayısı, yetkinin paylaşımı, HSYK atamaları gibi konularda yoğunlaştı.