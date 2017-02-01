İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’deki depremzedelere yardım etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen deprem nedeniyle evleri yıkılan ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık bin vatandaşa kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği servisi başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşanan ve aralıklarla sürmekte olan deprem sebebiyle evleri yıkılan ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği servisi başlattı.

Yemek yapım ve dağıtımı; bu iş için kurulan 4 çadırda, 6 adet büyük yer ocağında, Lojistik Destek Merkezi’nden 5 aşçı, 4 teknik personel ve 1 gıda mühendisi nezaretinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Çanakkale Valiliği ve Kaymakamlığı ile ortak bir çalışma ile yürüttüğü yemek dağıtımı için ilk etapta; 15 günlük hammadde gönderildi. Çanakkale deprem merkezine, Lojistik Destek Merkezi Afet Deposundan toplam 8 büyük araca yüklenen gıda malzemesi ve yemek üretimi yapmak için muhtelif demirbaşlar, dün yola çıktı. Bu sabah alana ulaşılıp, seri bir şekilde mutfak kurularak, bugün sabah saatlerinde, kahvaltı ile depremzedelere hizmet başlatılırken, ihtiyaç halinde gerekli takviyeler yapılacak.

Bin depremzedeye kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği veriliyor. Mobil büfede de 24 saat çay, çorba, kumanya, kek, bisküvi, dağıtımı yapılıyor. Ayrıca 1 adet tatlı su tankeri de deprem alanında su dağıtımı yapıyor

Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İşletmeler Müdürlüğü/Lojistik Destek Merkezince yürütülüyor.