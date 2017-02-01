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Kartal Gazetesi » Yazarlar » MÜSLÜMAN DİKKAT ET…
Ahmet Berhan Yılmaz
MÜSLÜMAN DİKKAT ET…

Müslüman’ın görevi sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, baş örtmek değildir. Müslüman’ın görevi; bu ve benzeri ibadetleri yerine getirmek şartıyla; samimi, ahlaklı, dürüst, hoşgörülü olmak, kul hakkı yememek, emanete hıyanet etmemek, adaletten ayrılmamak, çalmamak, çaldırmamak, para, makam, kadın hırsına mağlup olmamak, iftira atmamak, kula kul olmamak, yaşantısıyla ve tavırlarıyla İslam’ı bilmeyen, tanımayan insanlara İslam’ı sevdirmek, nefretin tarafı olmamaktır.

Müslüman, Allah için sevip, Allah için buğz etmeli iken, sırf siyasi taassubu, cemaat, tarikat bağlılıkları sebebiyle insanları değerlendirip, Müslümanlar arasında dünyevi kimliklerine göre ayırım yapanlar, Müslümanları parçalayanlar kimin adına ve ne için, Allah’ın emirlerine karşı geldiklerini iyi düşünmelidirler.

Müslüman’ım diyen herkes Peygamber Efendimizin “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim”, “Ahirette, mizana konacak en ağır amel, güzel huydur”, “Mümin sever ve sevilir, insanlarla iyi geçinmeyen ve kendisiyle iyi geçinilemeyen insanlarda hayır yoktur” hadislerini bir kere daha düşünmelidir…

Allah; herhangi bir partiye, cemaate, tarikata, hocaya, şeyhe, lidere kul olmaktan, Müslümanları parçalamaktan başka hiç bir işe yaramayan siyasetten veya İslami görünen ama dünyaya hizmet eden her türlü gruplaşmadan, insanların kalbini kırıp, ahiretimizi mahvetmekten ve dünyamızı karartmaktan hepimizi korusun.

📆 10 Şubat 2017 Cuma 12:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 21 13 6 2 31 10 +21 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
9 Erzin Bld. 22 8 6 8 23 31 −8 30
10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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