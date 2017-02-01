Trabzonspor Kulübü genel sekreterinden Başkan Altınok Öz’e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın da hazır bulundu.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Meriç’e Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından onaylanarak düzenlenip yenilenen ruhsatlarını takdim etti. Başkan Altınok Öz, yaptığı konuşmada: “Çocuklarımızı kalkındırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için Kartal’da sporun gelişmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tesisimizin yeni hali Kartal’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Sayın Başkanım gençlere, spora ve sporcuya destek verdiğiniz için Trabzonspor ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz.”