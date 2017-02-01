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Trabzonspor Kulübü genel sekreterinden Başkan Altınok Öz’e ziyaret
Trabzonspor Kulübü genel sekreterinden Başkan Altınok Öz’e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın da hazır bulundu.

 

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Meriç’e Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından onaylanarak düzenlenip yenilenen ruhsatlarını takdim etti. Başkan Altınok Öz, yaptığı konuşmada: “Çocuklarımızı kalkındırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için Kartal’da sporun gelişmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tesisimizin yeni hali Kartal’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

 

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Sayın Başkanım gençlere, spora ve sporcuya destek verdiğiniz için Trabzonspor ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz.”

📆 10 Şubat 2017 Cuma 11:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
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10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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