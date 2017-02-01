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“Engelsiz Atölye”de çalışmalar devam ediyor
“Engelsiz Atölye”de çalışmalar devam ediyor

Pendik’te faaliyete geçen “Engelsiz Atölye”de deyim yerindeyse arı gibi çalışan engelliler, ilk etapta Arıcılık Kursu için kovanla, ilkokul öğrencileri için ahşap zekâ oyunu üretmeye başladı.
Pendik Belediyesinin engellilere yönelik yatırımlarının belki de en anlamlısı olan “Engelsiz Atölye” tam kapasiteyle üretime geçti. Engelliler Koordinasyon Merkezinin belirlediği engelliler, atölyede çalışmaya başladı. İlk etapta Pendik Belediyesinin emeklilere yönelik düzenlediği Arıcılık Kursu için arı kovanı üreten engelliler, aynı zamanda ilkokulu öğrencileri için tangram (Ahşap Zekâ Oyunu) imal ediyor.

Meslek lisesi öğrencileri destek veriyor
Atölye çalışanı engellilere Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri destek veriyor. Engellilere teknik desteği ise Güllübağlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sağlıyor. Engelli çalışanlara üreteceği ürünleri demontaj haliyle meslek lisesi öğrencileri gönderiyor. Atölye çalışanları parçaları atölyedeki makinelerle birleştirip kullanıma hazır hale getiriyor. Hafta içi her gün çalışan engelliler kendilerine böyle bir imkânı veren Pendik Belediyesine teşekkür ederek bu tür yerlerin artması dileğinde bulundular.

“Amacımız üretime kazandırmak”
Kentin nüfus oranına göre yüzde 15’lere varan engelli oranına sahip olduğunu belirten Başkan Şahin, “Belediye olarak onları hem sosyal hayata, hem de üretime kazandırmak için doğru işler yapmanın gayreti içindeyiz. Engelli kardeşlerimizi sporla, eğitimle ve çeşitli etkinliklerle buluştururken, aynı zamanda piyasanın taleplerine uygun mesleki beceriler kazandırmak ve üretime katılmalarını sağlamak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

📆 10 Şubat 2017 Cuma 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
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13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
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15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
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19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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