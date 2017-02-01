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YDÜ, EuroCup’ta İtalya’nın karşısına çıkıyor
YDÜ, EuroCup’ta İtalya’nın karşısına çıkıyor

FIBA Kadınlar EuroCup’ta sezon başından beri yenilgisiz ilerleyişini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, üçüncü tura kaldığı 8’li eşleşmelerde ilk maçına deplasmanda İtalya’nın Reyer Venezia takımı karşısında çıkıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Reyer Venezia arasındaki karşılaşma 8 Şubat Çarşamba günü saat 22.30’da, City Arena: Venezia- Mestre, Palasport Taliergio Salonu’nda oynanacak.

Kalaycıoğlu: “Hedefimiz kupayı kaldırmak”
İtalya deplasmanında çıkacakları zorlu maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin final oynamak olduğunu belirterek, İtalya’dan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. EuroCup’a kalan sekiz takımın çok kuvvetli takımlar olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz D grubundan iki takım da yer alıyor 8’li grupta. Hedefimiz kupa kaldırmak, Avrupa’ya öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak için bugüne kadar oynadığımız sert maçlardaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularım zor bir dönemece girdiğimizin ve zorlu rakiplerimizin farkında. Reyer Venezia ile sertlik derecesinin yüksek olduğu bir maçta sahadaki kontrolü elimizde tutarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanıp bir sonraki tura devam etmeyi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

📆 07 Şubat 2017 Salı 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 21 13 6 2 31 10 +21 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
9 Erzin Bld. 22 8 6 8 23 31 −8 30
10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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