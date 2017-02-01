Günlük kiralanan evler terör örgütleri ve suç çeteleri için fırsatlar sunuyor

Günlük kiralanan evler terör örgütleri ve suç çeteleri için fırsatlar sunuyor. En son Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta günü birlik kiralık bir hücre evinde yakalanması tehlikenin boyutlarını net bir şekilde gösterdi.

Polis kayıtlarına göre Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin “günlük-haftalık kiralık” daire var ve bunların birçoğu terör örgütleri DAEŞ, PKK, DHKP-C ve TİKKO’nun yanı sıra uyuşturucu gibi suç çeteleri tarafından “hücre ev” olarak kullanılıyor.

Büyük sitelerde inşa edilen 1+1 ve stüdyo daireler önceleri yalnız yaşayan kişiler ve öğrenciler tarafından tercih ediliyordu. Ancak art arda inşa edilen sitelerde ihtiyaç fazlası evler boş kalınca bazı kişiler bu evleri kayıt dışı günü birlik kiralamaya başladılar ve adeta günü birlik kiralama sektörü oluştu. Bu durum illegal yapıların da ekmeğine yağ sürmüş oldu. Özellikle terör örgütleri ve suç çeteleri bu evleri hücre tipi yapılanmalarında kullanarak emniyet güçlerine izlerini hissettirmeden eylemlerini gerçekleştirme imkânı bulabiliyor. Bu da asayişin sağlanmasın da ciddi sıkıntılara yol açıyor.

Pendik’te bu yönde gelen yoğun şikâyet üzerine ilçe kaymakamlığı koordinesindeki zabıta, emniyet ve maliye ekipleri denetimlerini artırdı.

Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Aysan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Yapı Kullanma İzin Belgesinde ‘konut’ olarak kullanılmak üzere ruhsat verilen yerlerin günlük kiraya verilmesi halinde 9207 Sayılı Yönetmeliğe göre işyeri açma ve çalışma ruhsatları bulunması gerekmektedir. Buna istinaden yapılan denetimlerde bu koşulları yerine getirmeyen günü birlik kiralanan evler mühürlendi. Bir işletmenin ruhsatının iptal edilmesi hususunda yasal işlemler başlatılmış ayrıca Emniyet Birimince 1774 Sayılı Kanun ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden ilgili kanunlara aykırılıkları tespit edilen 5 işyerine de gerekli idari para cezası ve 54 mesken hakkında mühürleme işlemi hususunda kaymakamlık makamına sevk işlemi gerçekleştirildi.”

Mevzuat günü birlik evlerin amacı dışında kullanılması halinde daire sahiplerine, yöneticiyi ve kapıcıyı sorumlu tutuyor. Şüpheli durumlar ve olumsuzluklara karşı güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesi gerekiyor.