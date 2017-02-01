Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Kura çekiminin ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Kasımpaşa – Çaykur Rizespor

Sivasspor – Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor

Kayserispor – Fenerbahçe

Yarı finalde ise Kasımpaşa – Çaykur Rizespor karşılaşmasının galibi ile Sivasspor – Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi karşılaşacak. Diğer yarı final karşılaşması ise Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor eşleşmesinin galibi ile Kayserispor – Fenerbahçe eşleşmesinin galibi arasında oynanacak. Tur atlayacak ekipler çift maçlı eliminasyon sistemi ile belirlenecek.

Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar 28 Şubat ve 1, 2 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.