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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Kura çekiminin ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Kasımpaşa – Çaykur Rizespor
Sivasspor – Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor
Kayserispor – Fenerbahçe

Yarı finalde ise Kasımpaşa – Çaykur Rizespor karşılaşmasının galibi ile Sivasspor – Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi karşılaşacak. Diğer yarı final karşılaşması ise Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor eşleşmesinin galibi ile Kayserispor – Fenerbahçe eşleşmesinin galibi arasında oynanacak. Tur atlayacak ekipler çift maçlı eliminasyon sistemi ile belirlenecek.
Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar 28 Şubat ve 1, 2 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

📆 07 Şubat 2017 Salı 14:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 21 13 6 2 31 10 +21 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
9 Erzin Bld. 22 8 6 8 23 31 −8 30
10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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