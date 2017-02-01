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Maltepe Belediyesi 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenliyor
Maltepe Belediyesi 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenliyor

Maltepe Belediyesi, yabancı dilden DGS’ye, piyanodan bağlamaya, el sanatlarından dramaya kadar 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenliyor.
Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü, 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenleyecek. Kurslar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Farsça), mental aritmetik, piyano, gitar, bağlama, satranç, drama, resim, el sanatları, akıl oyunları ve yaratıcı yazarlık atölyelerinden oluşuyor. 23 Şubat’a kadar başvuruları devam edecek kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, müdürlüğün İdealtepe, Mızrak Sokak’taki hizmet binasına başvuracak. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerse (0216) 549 10 13 – 549 10 15 numaralardan bilgi edinebilecek.

📆 07 Şubat 2017 Salı 14:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 21 13 6 2 31 10 +21 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
9 Erzin Bld. 22 8 6 8 23 31 −8 30
10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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