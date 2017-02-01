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Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında ilk özel turnuvasını gerçekleştirdi
Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında ilk özel turnuvasını gerçekleştirdi

Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında ilk özel turnuvasını gerçekleştirdi.
Geleceğe Smaç Projesi kapsamında 2016-2017 sezonunda İstanbul’da dört ve Bursa’da iki ayrı kampüste voleybol okulları ile gelişim takımları çalışmalarını başlatan Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu kampüslerde çalışan Eczacıbaşı küçük kız takımları ve diğer misafir takımların katılımı ile 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde Marmara Koleji Kampüsü’nde 150’ye yaklaşan sporcunun katılımı ile 1. Gelişim Takımları Turnuvası’nı düzenledi.
2-3 Şubat günlerinde tamamlanan minikler turnuvasında dereceler sırasıyla Koşuyolu, Bursa ve Dragos takımları tarafından paylaşılırken, küçükler turnuvasında ise sıralama GD Akademi, Ayazağa ve ES Voleybol şeklinde gerçekleşti. 4-5 Şubat tarihlerinde oynanan ikinci turnuvada ise sıralama miniklerde Bursa, İstanbul Akademi şeklinde gerçekleşti. Turnuva programında sabah antrenmanları, turnuva maçları ve akşam saatlerinde Eczacıbaşı alt yapı antrenörleri tarafından düzenlenen özel antrenmanlar yer aldı.
Bu turnuvada mücadele eden küçük kardeşleri gibi voleybol okullarından başlayarak Milli Takımlara kadar yükselen ve halen U19 Milli Takımı’nda yer alan ES Voleybol sporcuları Berat Özveren, Murat Üç ile U18 Milli Takımı’nda yer alan Eczacıbaşı sporcuları Merve Atlıer, Zeynep Üzen de turnuvaya katılarak küçüklerle sohbet ettiler.
Halen İstanbul’da dört, Bursa’da iki kampüste çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı alt yapıları, Mart ayından itibaren İzmir’de de faaliyetlerine başlayacak. Halen bu kampüslerde voleybol eğitimi alan 1000’in üzerindeki sporcu adayı bundan sonra şenliklerde ve turnuvalarda buluşmaya devam edecek.

📆 07 Şubat 2017 Salı 13:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 21 13 6 2 31 10 +21 45 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 +18 39 Play-off
3 Altay 22 9 9 4 34 22 +12 36
4 Van Bş. Bld. 22 9 9 4 22 20 +2 36
5 Çorum Bld. 22 9 7 6 32 21 +11 34
6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 +3 32
7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 +2 32
8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 +4 31
9 Erzin Bld. 22 8 6 8 23 31 −8 30
10 Bayburt GÖİ 22 7 8 7 22 21 +1 29
11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 −6 28
12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 0 27
13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 +4 26
14 Cizrespor 22 5 9 8 18 28 −10 24
15 Kozan Bld. 21 5 7 9 22 28 −6 22
16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 −8 22 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19
18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 −16 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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