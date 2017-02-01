Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında ilk özel turnuvasını gerçekleştirdi

Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında ilk özel turnuvasını gerçekleştirdi.

Geleceğe Smaç Projesi kapsamında 2016-2017 sezonunda İstanbul’da dört ve Bursa’da iki ayrı kampüste voleybol okulları ile gelişim takımları çalışmalarını başlatan Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu kampüslerde çalışan Eczacıbaşı küçük kız takımları ve diğer misafir takımların katılımı ile 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde Marmara Koleji Kampüsü’nde 150’ye yaklaşan sporcunun katılımı ile 1. Gelişim Takımları Turnuvası’nı düzenledi.

2-3 Şubat günlerinde tamamlanan minikler turnuvasında dereceler sırasıyla Koşuyolu, Bursa ve Dragos takımları tarafından paylaşılırken, küçükler turnuvasında ise sıralama GD Akademi, Ayazağa ve ES Voleybol şeklinde gerçekleşti. 4-5 Şubat tarihlerinde oynanan ikinci turnuvada ise sıralama miniklerde Bursa, İstanbul Akademi şeklinde gerçekleşti. Turnuva programında sabah antrenmanları, turnuva maçları ve akşam saatlerinde Eczacıbaşı alt yapı antrenörleri tarafından düzenlenen özel antrenmanlar yer aldı.

Bu turnuvada mücadele eden küçük kardeşleri gibi voleybol okullarından başlayarak Milli Takımlara kadar yükselen ve halen U19 Milli Takımı’nda yer alan ES Voleybol sporcuları Berat Özveren, Murat Üç ile U18 Milli Takımı’nda yer alan Eczacıbaşı sporcuları Merve Atlıer, Zeynep Üzen de turnuvaya katılarak küçüklerle sohbet ettiler.

Halen İstanbul’da dört, Bursa’da iki kampüste çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı alt yapıları, Mart ayından itibaren İzmir’de de faaliyetlerine başlayacak. Halen bu kampüslerde voleybol eğitimi alan 1000’in üzerindeki sporcu adayı bundan sonra şenliklerde ve turnuvalarda buluşmaya devam edecek.