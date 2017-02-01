Bestekar İbrahim Özoral, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen gecede anıldı

Bestekar İbrahim Özoral, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen gecede anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, “Ustalara Saygı Gecesi” projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türk müziğinin önemli Bestekarı İbrahim Özoral anısına saygı gecesi düzenledi. Behiye Aksoy, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Ziya Taşkent ve Mustafa Sağyaşar gibi Türk Sanat Musikisi’nin dev isimlerinin unutulmaz eserlerinin bestekarı Özoral, ayrıca oldukça başarılı senaryolara da imza atmıştı.

Özaral’ın bestelediği şarkılar söylendi

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İbrahim Özoral’in eşi Gönül Özoral ve oğlu Feridun Özoral da katıldı. Şefliğini Cengizhan Sönmez üstlendiği Büyükçekmece Musiki Derneği korosu ve konuk sanatçılar Neslinay Çınar ve Çiğdem Güven, İbrahim Özoral’ın gönüllerde taht kuran bestelerini seslendirdi.

“Büyükçekmece’nin en önemli sanatçısıydı”

“İbrahim Özoral Türkiye’nin en önemli bestekarlarından ve sanatçılarından birsidir” diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Öncelikle bu geceyi hazırlayan emeği geçen birbirinden kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Müziğe ilkokul çağlarında başlamış. Büyükçekmecemizin en değerli sanatçısıydı. 1952’de İstanbul Belediye Konservatuvarına girmiş. 500’e yakın şarkı bestelemiş, döneminin ünlü sanatçılarından dersler almış. Bu 20 sene zarfında sesiyle, sazıyla hizmet vermiş. Geceyi onurlandıran ve konsere yoğun ilgi gösteren sanatsever büyük Büyükçekmece aileme teşekkür ediyorum. Bu vesileyle usta müzisyen merhum İbrahim Özoral’ı saygı ve özlemle anıyorum” dedi.