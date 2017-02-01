Ali Düşmez, Kartalspor’a destek olmak isteriz

TFF İcra Kurulu Üyesi, TASKK ve İASKF Genel Başkanı Ali Düşmez, TFF İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında dün Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliğini (KASK) ziyaret etti.

KASK Başkanı Nasır SÜleymanoğlu, Ali Düşmez ile gerçekleştirilen toplantıya Kulüp Başkanı Ali Apaydın’ı da davet ederken Başkan, Genel Sekreteri Nurettin Canpolat’la birlikte davete icabet etti.

Ali Düşmez, Kartal Amatör Kulüp Başkanlarıyla karşılıklı istişare ile fikir alışverişinde bulundu. Kulüplerle yapılan projeler ve yapılacak olan işler ile ilgili de bilgi veren Genel Başkan ve Federasyon heyeti, sorunları yerinde inceleme ve dinleme fırsatı bulmuş oldu.

Ayrıca heyet ilçe kulüpleri tesisler ve spor kamuoyu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan ve TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’le Kartalspor hakkında konuşan Kulüp Başkanı Ali Apaydın, yeni dönem hedeflerinden bahsederken, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği kriterler çerçevesinde kulübü mali açıdan disipline sokup, kurumsal kimliği ön plana çıkartarak marka değerini arttırıp Türk futboluna hizmet etmek istediklerini söyledi.

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’de Kartalspor’u takip ettiğini, Kartalspor’un Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunduğunu, bu konuda kendilerine düşen bir konu olursa da memnuniyetle yardımcı olacağını belirtti.