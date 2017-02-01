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‘Sanat Enerjidir’ adlı karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu
‘Sanat Enerjidir’ adlı karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sanat Enerjidir’ adlı karma resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

 

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen resim sergisine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Toplamda 20 sanatçının resimlerinin sanatseverle buluştuğu serginden elde gelir; Türkiye Harp Malülleri ve Gazileri, Şehitleri ve Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Pendik Şubesi’ne bağışlanacak.

 

“HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ”

 

Sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Yüksel, “Şehitler ve gaziler, yaralanınca veya ölünce değil, unutulunca üzülürler. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün sanatçı dostlarımızın sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak bizi hem onurlandırıyor hem de mutlu ediyor. Bunların devamının gelmesi için bizler her zaman yanınızdayız. Serginin düzenlenmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Açılışın devamında Başkan Yüksel sanatçılara plaket takdim etti.

 

16 Şubat’a kadar açık olacak ‘Sanat Enerjidir’ adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

 

📆 03 Şubat 2017 Cuma 16:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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