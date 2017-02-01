Kartal Belediyesi 4 Şubat’ta çocuk istismarına dur diyor

Kartal Belediyesi, çocuk istismarı gerçeğini 4 Şubat’ta masaya yatırıyor. Çocuk istismarının psikolojik, tıbbi, psikolojik ve sosyal yönleriyle ele alınacağı ‘Çocuk İstismarı’ konulu panel, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Panele konuşmacı olarak Sosyal Hizmetler Uzmanı – Aile Danışmanı Kahraman Eroğlu, Pedagog ve Klinik Psikolog Sevil Yavuz, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ayşenur Demirkale ve Uzman Psikolog Esra Tanrıverdi’nin yer alacağı ve Kartallı vatandaşların ücretsiz katılabilecekleri panelde, bir şiddet türü olan çocuk istismarının türleri, nedenleri, çocuktaki fiziksel ve duygusal göstergeleri, sonuçları, alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verilecek.