Süreyya Paşa 62. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anılacak

Süreyya Paşa 62’inci ölüm yıldönümünde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve işadamı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 62’inci yıldönümünde, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katılacağı anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Süreyya İlmen, 6 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’da Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kabri başında dualarla anılacak. İlmen için 10 Şubat Cuma günü de, Maltepe Merkez Cumhuriyet Camii’nde Cuma namazı öncesi mevlit okutulacak.

Tarih: Kabri Başında Anma: 06.02.2016 (Pazartesi)

(Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kabri başında anma.)