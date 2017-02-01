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Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı
Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.
Aralık 2016’da eleme maçlarıyla başlayan ESL Türkiye Şampiyonası’nın kazananı Dark Passage ile açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy, Red Bull Son Şampiyon’da karşı karşıya gelecek. Didem Soydan ve Mustafa Özben sunumuyla 5 Şubat 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek ve saat 14.00’te başlayacak mücadele, internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Etkinliği yerinde izlemek isteyenler de yine internet üzerinden başvurarak ücretsiz olarak finaldeki yerlerini alacak.
Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2’nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı. Bu offline şampiyonada yüzlerce oyunsever, hem finalde hem de ekranları başında buluştu. 2015 yılındaki turnuva, WeMakeTheFuture ekibinin zaferiyle sonlanmıştı.

📆 03 Şubat 2017 Cuma 16:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
6 Çorum Bld. 21 8 7 6 31 21 +10 31
7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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