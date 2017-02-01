Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.

Aralık 2016’da eleme maçlarıyla başlayan ESL Türkiye Şampiyonası’nın kazananı Dark Passage ile açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy, Red Bull Son Şampiyon’da karşı karşıya gelecek. Didem Soydan ve Mustafa Özben sunumuyla 5 Şubat 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek ve saat 14.00’te başlayacak mücadele, internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Etkinliği yerinde izlemek isteyenler de yine internet üzerinden başvurarak ücretsiz olarak finaldeki yerlerini alacak.

Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2’nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı. Bu offline şampiyonada yüzlerce oyunsever, hem finalde hem de ekranları başında buluştu. 2015 yılındaki turnuva, WeMakeTheFuture ekibinin zaferiyle sonlanmıştı.