Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’te “İş güvenliği” semineri verildi
Ahmet Şimşek’te “İş güvenliği” semineri verildi

Ahmet Şimşek Kolejinde görevli personellere “İş güvenliği ve yangın” konularında uygulamalı seminer verildi. İş güvenliği uzmanı Zeki Şirin tarafından verilen seminerde başarılı ve güvenli bir iş yaşamı için yapılması gerekenler anlatıldı.

“Panik yok!”

Ahmet Şimşek Koleji personeliyle verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten İş güvenliği uzmanı Zeki Şirin şunları söyledi; “Bir iş yerinde çalışanların dikkat etmesi gereken en önemli unsur güvenliktir ancak olası yangınlarda ve kazalarda erken müdahale de çok önemlidir. Bu nedenle hem dikkatli olunmalı ve güvenlik elden bırakılmamalı, hem de yangın, kaza gibi olumsuz durumlarda zaman geçirilmeden müdahale edilebilmelidir. Örneğin bir yangın durumunda ateş yeni başlamışken söndürebilirsek ne ala. Bunu yapamadığımız takdirde profesyonel müdahale gereklidir. Olası kazalarda ise ilk yardım çok önemlidir ama her şeyden önce panik olmamalıyız. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmak zorundayız. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmezsek yararlı olamayız ve yararlı olacağımız yerde zarar veririz. Kaza ve yangın gibi olumsuz durumlarda hiçbir şey ihmale gelmez. Türk insanının karakteristik özelliğidir, vebal altında kalmamak için sorumluluğu bir başkasına bırakırız. Bu durumda ihmaller peş peşe gelir ve sorun olduğu gibi orada kalır. Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında hemen bir yetkiliye haber verilmelidir. Asıl konu sorunu çözmektir.”

📆 03 Şubat 2017 Cuma 15:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
6 Çorum Bld. 21 8 7 6 31 21 +10 31
7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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