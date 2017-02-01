Ahmet Şimşek’te “İş güvenliği” semineri verildi

Ahmet Şimşek Kolejinde görevli personellere “İş güvenliği ve yangın” konularında uygulamalı seminer verildi. İş güvenliği uzmanı Zeki Şirin tarafından verilen seminerde başarılı ve güvenli bir iş yaşamı için yapılması gerekenler anlatıldı.

“Panik yok!”

Ahmet Şimşek Koleji personeliyle verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten İş güvenliği uzmanı Zeki Şirin şunları söyledi; “Bir iş yerinde çalışanların dikkat etmesi gereken en önemli unsur güvenliktir ancak olası yangınlarda ve kazalarda erken müdahale de çok önemlidir. Bu nedenle hem dikkatli olunmalı ve güvenlik elden bırakılmamalı, hem de yangın, kaza gibi olumsuz durumlarda zaman geçirilmeden müdahale edilebilmelidir. Örneğin bir yangın durumunda ateş yeni başlamışken söndürebilirsek ne ala. Bunu yapamadığımız takdirde profesyonel müdahale gereklidir. Olası kazalarda ise ilk yardım çok önemlidir ama her şeyden önce panik olmamalıyız. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmak zorundayız. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmezsek yararlı olamayız ve yararlı olacağımız yerde zarar veririz. Kaza ve yangın gibi olumsuz durumlarda hiçbir şey ihmale gelmez. Türk insanının karakteristik özelliğidir, vebal altında kalmamak için sorumluluğu bir başkasına bırakırız. Bu durumda ihmaller peş peşe gelir ve sorun olduğu gibi orada kalır. Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında hemen bir yetkiliye haber verilmelidir. Asıl konu sorunu çözmektir.”