Kreş öğrencileri Viasea akvaryumunu gezdi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumunu ziyaret etti. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumunu rehberler eşliğinde gezen minikler, adeta büyülendi. Doğal yaşam alanları dünyanın farklı yerleri olan deniz canlılarını ilgiyle izleyen çocuklar, sualtı fotoğraf sergisini de inceleme şansı yakaladı.

Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören minikler, harika bir etkinliğe katıldı. Öğretmenleri ve aileleri ile birlikte Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumunu ziyaret eden minikler, doğal yaşamın mucizelerini keşfetti. Rehberlerin de eşlik ederek bilgi verdikleri gezide öğrenciler, akvaryumdaki farklı canlı türlerini inceledi. Balıkları biberon ile besleyen minikler, zaman zaman rehberleri soru yağmuruna tuttu. Etkinliğe Kartal Belediyesi’ne bağlı Atalar Merkez, Begüm Yavuz, Kordonboyu, Atalar Şube, Uğur Mumcu, Cumhuriyet 1 ve 2, Hürriyet, Gümüşpınar, Soğanlık Orta Mahalle ve Soğanlık Yeni Mahalle Kreşlerine devam eden minikler katıldı.