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Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başlıyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başlıyor

Olimpiyat madalyalı milli güreşçilerimiz Rıza Kayaalp ve Cenk İldem’in de katılacağı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başlıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen’i eski günlerine kavuşturmak istediklerini belirterek, “Bazı sıkletlerimizde halen istediğimiz başarıları elde edemedik. Bu açıdan yapacağımız şampiyona Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımımızın şekillendirmemiz açısından oldukça büyük bir öneme sahip” diye konuştu.
4-5 Şubat tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. Türkiye geneli tüm kulüplerin katılacağı şampiyonada güreşçiler 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kilolarında mindere çıkacak. Türkiye’nin en iyi güreşçilerinin belli olmasının yanı sıra şampiyonada derece elde eden güreşçiler A Milli Takıma girme şansı elde edecek.

Olimpiyat madalyalı güreşçilerimiz de katılacak
Şampiyonada 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında 130 kiloda ikinci olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile 98 kiloda bronz madalya alan milli güreşçimiz Cenk İldem’de katılacak. 6 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkacak olan şampiyonlarımız güreşseverlere unutulmaz maçlar izletecek.

Aydın: “Bu şampiyona grekoromen takımımızı şekillendirecek”
Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen’i eski günlerine kavuşturmak istediklerini belirterek, “Önümüzdeki 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Grekoromen’de tam kadro gitmek istiyoruz. Ancak bazı sıkletlerimizde halen istediğimiz başarıları elde edemedik. Bu açıdan yapacağımız şampiyona Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımımızın şekillendirmemiz açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Grekoromen takımımızda istediğimiz seviyeye ulaşmamız ve 2020 Tokyo hedeflerine ilerlememiz için Adana’da iyi bir analiz yapıp ona göre planlarımızı şekillendireceğiz” dedi.

📆 31 Ocak 2017 Salı 17:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
6 Çorum Bld. 21 8 7 6 31 21 +10 31
7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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